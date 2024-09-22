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Машина завелася: Довбик забив у другому матчі поспіль

Ігор Чернявський — 22 вересня, 19:25
Машина завелася: Довбик забив у другому матчі поспіль
Getty Images

Нападник Роми Артем Довбик відкрив рахунок у домашньому матчі 5 туру Серії А проти Удінезе.

На 19-й хвилині українець отримав розрізаючий пас від Пауло Дібали, увірвався у штрафний майданчик і точним ударом в дальній кут вивів римлян вперед.

Довбик відзначився голом у другому поєдинку поспіль. У матчі попереднього туру проти Дженоа 27-річний форвард забив свій дебютний м’яч за Рому, вдало зігравши на добиванні.

Зазначимо, що це перший матч Роми під керівництвом Івана Юрича, який на посаді головного тренера замінив легенду клубу Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, римський клуб є одним із суперників Динамо в основному етапі Ліги Європи.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Удінезе Артем Довбик

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