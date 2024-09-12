Довбик чи Альварес: Батагов розповів, проти кого грати було найважче
Арсеній Батагов
УАФ
Захисник турецького Трабзонспора Арсеній Батагов розповів, що йому було важче грати проти Артема Довбика, ніж проти Хуліана Альвареса.
Слова гравця передає Збірна.
"Найскладніший опонент? Не завжди доводиться взаємодіяти безпосередньо з нападником, але, напевно, це Артем Довбик.
Хуліан Альварес на Олімпіаді? Ой, не знаю. Він, можливо, не дуже хотів грати. Не мав тоді бажання", — сказав футболіст.
Батагов перетинався із Довбиком в Українській Прем'єр-лізі, коли той виступав за Дніпро-1. А проти аргентинського нападника Альвареса він грав на Олімпійських іграх 2024.
Нагадаємо, захисник молодіжної збірної України Батагов перейшов у Трабзонспор цього літа. Арсеній ще не встиг дебютувати за нову команду.