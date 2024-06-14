Довбик, Беллінгем, де Брейне та Таловєров: для кого Євро-2024 стане подвійним святом
Вже сьогодні стартує одне з найбільших футбольних свят світу — Євро-2024. Для кожного футболіста велика радість просто зіграти на цьому турнірі.
Та сьогодні ми розповімо про тих, для кого Євро стане подвійним святом, тих, хто святкуватиме свої дні народження на чемпіонаті Європи.
Загалом на ЧЄ-2024 буде 56 іменинників, і серед них є 2 українці: Артем Довбик та Максим Таловєров. В нашого нападника свято припадає взагалі на матч проти Словаччини. Тож давайте спершу дізнаємося, хто святкуватиме у день поєдинку своєї збірної.
Дні народження в день матчу
- 21 червня: Артем Довбик (Україна, 27 років) — гра зі Словаччиною у 2 турі групового етапу;
- 14 червня: Каллум Макгрегор (Шотландія, 31) — матч-відкриття Євро проти Німеччини;
- 16 червня: Даміан Шиманський (Польща, 29) — поєдинок проти Нідерландів у 1 турі групового етапу;
- 24 червня: Федеріко Гатті (Італія, 26) — зустріч із Хорватією у 3 турі групового етапу;
- 25 червня: Мортен Юльманд (Данія, 25) — гра проти Сербії в 3 турі групового етапу;
На цьому відомі збіги завершилися. Звісно, у плей-оф чемпіонату Європи теж можуть бути дні народження в день власного матчу, проте про це ми дізнаємося вже за результатами групового етапу.
Дні народження на Євро-2024
Збірна України
- 28 червня: Максим Таловєров (24 роки)
Збірна Іспанії
- 22 червня: Мікель Меріно (28)
- 22 червня: Родрі (28)
- 5 липня: Даніель Вівіан (25)
- 12 липня: Ніко Вільямс (22)
- 13 липня: Ламін Ямал (17)
Збірна Англії
- 29 червня: Джуд Беллінгем (21)
- 29 червня: Еберечі Езе (26)
- 12 липня: Люк Шоу (29)
- 13 липня: Марк Геї (24)
Збірна Данії
- 15 червня: Юссуф Поульсен (30)
- 3 липня: Міккель Дамсгор (24)
- 11 липня: Мадс Германсен (24)
- 11 липня: Расмус Крістенсен (27)
Збірна Румунії
- 20 червня: Андрей Раціу (26)
- 3 липня: Флорін Ніце (37)
- 6 липня: Денис Драгуш (25)
- 8 липня: Александру Чікилдеу (27)
Збірна Грузії
- 27 червня: Отар Какабадзе (29)
- 30 червня: Габріель Сігуа (19)
- 29 червня: Гіоргі Кочорашвілі (25)
- 4 липня: Гурам Кашія (37)
Збірна Португалії
- 19 червня: Нуну Мендеш (22)
- 20 червня: Гонсало Рамос (23)
- 9 липня: Жуан Пальїнья (29)
Збірна Польщі
- 1 липня: Кшиштоф Пьонтек (29)
- 12 липня: Адам Букса (28)
- 12 липня: Бартош Берешинський (32)
Збірна Шотландії
- 26 червня: Зандер Кларк (32)
- 7 липня: Джеймс Форрест (33)
- 13 липня: Че Адамс (28)
Збірна Італії
- 16 червня: Маттіа Дзакканьї (29)
- 19 червня: Лоренцо Пеллегріні 28)
Збірна Бельгії
- 25 червня: Кун Кастельс (32)
- 28 червня: Кевін Де Брейне (33)
Збірна Словаччини
- 3 липня: Томаш Ріго (22)
- 3 липня: Норберт Дьомбер (32)
Збірна Угорщини
- 17 червня: Адам Надь (29)
- 20 червня: Кевін Чобот (24)
Збірна Австрії
- 6 липня: Марко Грюлль (26)
- 11 липня: Філіпп Лінхарт (28)
Збірна Туреччини
- 7 липня: Юнус Акгюн (24)
- 12 липня: Бертуг Їлдирим (22)
Також по одному дню народження в збірних Німеччини (15 червня у Паскаля Ґроса, 33), Франції (3 липня в Майка Меньяна, 29), Хорватії (19 червня в Андрея Крамаріча, 33), Нідерландів (8 липня у Вірджіла ван Дейка, 33), Швейцарії (24 червня в Седріка Цезігера, 26), Сербії (11 липня в Андрія Живковича, 28), Словенії (21 червня в Еріка Янжа, 31) та Албанії (5 липня в Енеа Міхая, 26).
Єдиною збірною, в складі якої немає іменинників є національна команда Чехії. І головне питання полягає в тому, хто зможе відсвяткувати свій день народження з кубком Анрі Делоне. Як гадаєте?