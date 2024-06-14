Довбик, Беллінгем, де Брейне та Таловєров: для кого Євро-2024 стане подвійним святом

Вже сьогодні стартує одне з найбільших футбольних свят світу — Євро-2024. Для кожного футболіста велика радість просто зіграти на цьому турнірі.

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Та сьогодні ми розповімо про тих, для кого Євро стане подвійним святом, тих, хто святкуватиме свої дні народження на чемпіонаті Європи.

Загалом на ЧЄ-2024 буде 56 іменинників, і серед них є 2 українці: Артем Довбик та Максим Таловєров. В нашого нападника свято припадає взагалі на матч проти Словаччини. Тож давайте спершу дізнаємося, хто святкуватиме у день поєдинку своєї збірної.

Дні народження в день матчу

21 червня: Артем Довбик (Україна, 27 років) — гра зі Словаччиною у 2 турі групового етапу;

14 червня: Каллум Макгрегор (Шотландія, 31) — матч-відкриття Євро проти Німеччини;

16 червня: Даміан Шиманський (Польща, 29) — поєдинок проти Нідерландів у 1 турі групового етапу;

24 червня: Федеріко Гатті (Італія, 26) — зустріч із Хорватією у 3 турі групового етапу;

25 червня: Мортен Юльманд (Данія, 25) — гра проти Сербії в 3 турі групового етапу;

На цьому відомі збіги завершилися. Звісно, у плей-оф чемпіонату Європи теж можуть бути дні народження в день власного матчу, проте про це ми дізнаємося вже за результатами групового етапу.

Дні народження на Євро-2024

Збірна України

28 червня: Максим Таловєров (24 роки)

Збірна Іспанії

22 червня: Мікель Меріно (28)

22 червня: Родрі (28)

5 липня: Даніель Вівіан (25)

12 липня: Ніко Вільямс (22)

13 липня: Ламін Ямал (17)

Збірна Англії

29 червня: Джуд Беллінгем (21)

29 червня: Еберечі Езе (26)

12 липня: Люк Шоу (29)

13 липня: Марк Геї (24)

Збірна Данії

15 червня: Юссуф Поульсен (30)

3 липня: Міккель Дамсгор (24)

11 липня: Мадс Германсен (24)

11 липня: Расмус Крістенсен (27)

Збірна Румунії

20 червня: Андрей Раціу (26)

3 липня: Флорін Ніце (37)

6 липня: Денис Драгуш (25)

8 липня: Александру Чікилдеу (27)

Збірна Грузії

27 червня: Отар Какабадзе (29)

30 червня: Габріель Сігуа (19)

29 червня: Гіоргі Кочорашвілі (25)

4 липня: Гурам Кашія (37)

Збірна Португалії

19 червня: Нуну Мендеш (22)

20 червня: Гонсало Рамос (23)

9 липня: Жуан Пальїнья (29)

Збірна Польщі

1 липня: Кшиштоф Пьонтек (29)

12 липня: Адам Букса (28)

12 липня: Бартош Берешинський (32)

Збірна Шотландії

26 червня: Зандер Кларк (32)

7 липня: Джеймс Форрест (33)

13 липня: Че Адамс (28)

Збірна Італії

16 червня: Маттіа Дзакканьї (29)

19 червня: Лоренцо Пеллегріні 28)

Збірна Бельгії

25 червня: Кун Кастельс (32)

28 червня: Кевін Де Брейне (33)

Збірна Словаччини

3 липня: Томаш Ріго (22)

3 липня: Норберт Дьомбер (32)

Збірна Угорщини

17 червня: Адам Надь (29)

20 червня: Кевін Чобот (24)

Збірна Австрії

6 липня: Марко Грюлль (26)

11 липня: Філіпп Лінхарт (28)

Збірна Туреччини

7 липня: Юнус Акгюн (24)

12 липня: Бертуг Їлдирим (22)

Також по одному дню народження в збірних Німеччини (15 червня у Паскаля Ґроса, 33), Франції (3 липня в Майка Меньяна, 29), Хорватії (19 червня в Андрея Крамаріча, 33), Нідерландів (8 липня у Вірджіла ван Дейка, 33), Швейцарії (24 червня в Седріка Цезігера, 26), Сербії (11 липня в Андрія Живковича, 28), Словенії (21 червня в Еріка Янжа, 31) та Албанії (5 липня в Енеа Міхая, 26).

Єдиною збірною, в складі якої немає іменинників є національна команда Чехії. І головне питання полягає в тому, хто зможе відсвяткувати свій день народження з кубком Анрі Делоне. Як гадаєте?