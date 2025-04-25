Реал висунув три вимоги до RFEF: клуб погрожує бойкотувати фінал Кубку Іспанії

Мадридський Реал поставив ультиматум Королівській іспанській футбольній федерації (RFEF) та погрожує бойкотувати фінальний матч Кубку Іспанії проти Барселони.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що королівський клуб поставив три вимоги:

Заміна арбітрів на вирішальний матч Кубку. Відкриття дисциплінарного провадження проти суддів за їхні публічні заяви. Офіційне оголошення про повну реформу суддівського комітету після завершення сезону.

Якщо федерація їх не виконає, то клуб не вийде на поєдинок проти Барселони. Нагадаємо, раніше мадридці звернулися до RFEF із проханням відсторонити арбітрів, проте у цьому проханні їм відмовили.

Зустріч має відбутися в суботу, 26 квітня, на арені "Олімпійському стадіоні" в Севільї. Початок матчу – 23:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.

У разі, якщо Реал бойкотуватиме фінальний матч Кубку Іспанії, то Барселона зіграє з Реалом Сосьєдад. Також мадридському клубу загрожуватиме штраф від 3 до 12 тисяч євро.