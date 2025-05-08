Доннарумма розповів, що змінилося у ПСЖ із відходом Мбаппе

Голкіпер французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма розповів про те, що змінилося в команді після відходу Кіліана Мбаппе в Реал влітку 2024 року на правах вільного агента.

26-річного голкіпера збірної Італії цитує Football Italia.

"Атмосфера змінилася. Ми стали більше командою. Ми граємо один за одного. Ми сумуємо за Кіліаном, він один із найкращих у світі. Я бажаю йому всього найкращого, тому що він чудовий друг.

Команда дуже згуртована, ми добре працюємо разом. Ми зі збірною Італії виграли так чемпіонат Європи. Це має значення для кожної команди", – заявив воротар.