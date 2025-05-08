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Доннарумма розповів, що змінилося у ПСЖ із відходом Мбаппе

Олег Дідух — 8 травня 2025, 15:52
Доннарумма розповів, що змінилося у ПСЖ із відходом Мбаппе
Джанлуїджі Доннарумма
instagram.com/psg

Голкіпер французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма розповів про те, що змінилося в команді після відходу Кіліана Мбаппе в Реал влітку 2024 року на правах вільного агента.

26-річного голкіпера збірної Італії цитує Football Italia.

"Атмосфера змінилася. Ми стали більше командою. Ми граємо один за одного. Ми сумуємо за Кіліаном, він один із найкращих у світі. Я бажаю йому всього найкращого, тому що він чудовий друг.

Команда дуже згуртована, ми добре працюємо разом. Ми зі збірною Італії виграли так чемпіонат Європи. Це має значення для кожної команди", – заявив воротар.

Нагадаємо, вчора, 7 квітня, ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів обіграв Арсенал 2:1 і вийшов у фінал, де 31 травня зустрінеться з міланським Інтером.

ПСЖ Кіліан Мбаппе Джанлуїджі Доннарумма

Джанлуїджі Доннарумма

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