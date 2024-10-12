Донька Моурінью виходить заміж: "Особливий" дозволив зіграти весілля на своїй фермі
На днях має відбутися весілля доньки Жозе Моурінью, Матільди. Про це повідомляє The Sun.
Дочка відомого тренера вийде заміж за свого партнера Денні Грема на сімейній фермі в Азейтао, неподалік Сетубала, Португалія.
Матільда є відомою дизайнеркою прикрас, а за її коханого мало що відомо, бо він веде непублічне життя.
Зазначимо, що на весілля запрошено близько 300 гостей, а напередодні було проведено вечірку для 80 людей. Подію вже назвали "весіллям року" у португальській пресі.
Нагадаємо, Моурінью цього літа очолив Фенербахче. Під його керівництвом турецький гранд займає 4 місце у турнірній таблиці, набравши за 7 турів 16 очок.