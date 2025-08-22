Доля титулу, проєкт Клоппа та ексворотар Зорі в аутсайдері чемпіонату: головні інтриги нового сезону Бундесліги

Уже сьогодні візьме старт вища ліга Німеччини: Баварія в статусі чемпіона країни прийме РБ Лейпциг. Раніше "Зірка Півдня" вже відкрила сезон Суперкубком Німеччини, де обіграла Штутгарт (2:1), але всі найкращі клуби Німеччини стартують тільки найближчого вікенду.

До старту однієї з найвидовищніших і найсильніших ліг світу Чемпіон підготував детальний анонс.

Чи залишаться в еліті легендарні новачки?

Давно не було на рівні еліти настільки легендарних, прославлених, просто великих новачків. Сезон-2025/26 – перший у XXI столітті, в якому всі володарі Кубка чемпіонів гратимуть у вищих лігах своїх країн!

Зрозуміло, що в багатьох сезонах для "комплекту" не вистачало Ноттінгем Форест, але в останні роки саме Гамбург був єдиним володарем "вухастого" в нижчому дивізіоні.

Найсильнішими в Європі "динозаври" стали 1983-го – і це була велика, хоч і простакувата за грою команда. Геній подач Манфред Кальтц, маестро боротьби на другому поверсі Хорст Хрубеш, ще не карикатурно жорсткий тренер, а класний півзахисник Фелікс Магат – і, звісно, Ернст Хаппель у статусі тренера.

Часи великого Гамбурга (який ще й Кубок Кубків брав, і число перемог у чемпіонаті довів до шести) давно минули, але одним із символів Бундесліги він, звичайно, став назавжди.

Кельн відзначався ще раніше, але він виграв перший розіграш Бундесліги в історії, десятиліттями вважався як команда рівнем незрівнянно вищим за той самий Дортмунд.

Вольфганг Оверат – один із найвидатніших гравців в історії чемпіонатів світу, він третій за всю історію турніру (після Мессі та Марадони) за кількістю створених моментів – провів у Кельні всю кар'єру, основний воротар бундестім у вісімдесяті Гаральд Шумахер грав за "козлів" 15 років.

Значущість Кельна для міста настільки велика, що його гімн грають у легендарному соборі

Такі команди легко назад у Другу Бундеслігу валізи не пакують. У них величезні стадіони: як наслідок, прибуток від матчдея вищий, ніж в умовних гоффенгаймів, і самі трибуни в домашніх матчах женуть уперед і змушують викладатися.

Кельн і поводиться на ринку так, щоб у нього вірити: оренда у Вольфсбурзі хавбека Якуба Камінського має сильно допомогти. Цілера в Кельні буде просто приємно бачити: у "козлів" завжди грали чемпіони світу. Гамбург набагато скромніший, щодо нього побоювань більше – але "динозаврів" чекали в еліті надто довго, щоб вони просто понуро вилетіли назад.

Казка якого зі скромних клубів підійде до кінця?

Отже, в Бундеслігу вийшли люди, які, якщо висловлюватися лексикою експерта Морозова, "цей футбол створювали". Кельн і Гамбург легко на виліт не погодяться – а це означає, що для якоїсь із "попелюшок" карета ризикує перетворитися на гарбуз.

Ми всі любимо казки а-ля Лестер, але в Бундеслізі в якийсь момент таких казок стало занадто багато. Коли перехідні матчі за право грати у вищій лізі грають Гайденгайм і Ельферсберг, це скоріше антиреклама еліти – надто жорсткий андерграунд, немає навіть подібності гучних імен.

І хоч Гайнденгайм і виграв ті матчі, є побоювання щодо нього зараз. Для початку, команда бідна, як церковна миша – і це одноосібний подвиг тренера Франка Шмідта, який за 17 років дотягнув команду з аматорського футболу до єврокубків, матчу з Челсі.

Два останні сезони були дивом для провінції – але вже в другому Гайденгайм видавав серії рівня "1 очко в 10 турах". Чи вистачить ресурсу на третій сезон – велике питання.

Зворушлива деталь: у найближчому сезоні у Шмідта буде більше досвіду роботи у своєму клубі, ніж в інших тренерів Бундесліги... разом узятих. Важко повірити, але інші 17 тренерів, разом узяті, не напрацювали у своїх командах 17 років.

Санкт-Паулі в минулому сезоні пропустив менше за всіх, крім Баварії – і все одно боровся за виживання. Неважко здогадатися, що забивав він мало, менше за всіх – і, якщо колишній воротар Зорі Нікола Васіль хоча б трохи знизить перфоманс з рівня "космос", це буде впевнений виліт. Берлінський Уніон уже скотився від Ліги чемпіонів до боротьби за виживання, і минулого сезону був змушений прощатися з тренером, який подарував казку, Урсом Фішером.

Гоффенгайм в еліті так довго, що як "попелюшка" і не сприймається. Проте минулий сезон хлопці з села закінчили на 15 місці, а після цього ще й багатьох втратили. Багатьох, безумовно, і придбали, але кадрова революція теж може дорого коштувати.

Ну і Аугсбург не може бути вічно прибитий цвяхами до однакових місць. Цей сезон буде 15-м в еліті поспіль, але останні десять сезонів (спочатку ще вистрілювали) він незмінно закінчував на позиціях з 11-го до 15-го.

Хоча кого я обманюю. Всі ми розуміємо, що в підсумку проваляться Гамбург і хтось ще з легендарних. Поки що головний претендент – Вердер. "Музикантів" із нижчої ліги до верхньої половини таблиці дотягнув Оле Вернер, але коли він попросив підсилення, його звільнили – і взяли того самого тренера Ельферсберга, який програв стикові матчі. Посилень немає (клуб просто підтягує юніорів), гарантій, що тренер адаптується до топрівня, теж – загалом, усе погано.

Який із середняків вистрілить?

Для початку поясню, чому відповідь "ніякий" мені не здається релевантною. Майнц у єврокубках – уже диво, Фрайбург – щось близьке до цього, і в ситуації, коли вони почнуть ще й у Європі грати, падіння можна чекати. Таким чином, у топ-6 звільняються дві "вакансії" – і хоча на них є більш явні претенденти, шанси є і в інших.

Вольфсбург зробив надризиковану ставку, довірившись тренеру з одним сезоном у кар'єрі – причому не в Німеччині та взагалі не в топлізі. Паул Сімоніс зробив диво з Гоу Ехед Іглз, вигравши з ними Кубок Нідерландів, але для великих команд він кіт у мішку. Склад у "вовків" непоганий, тож, можливо, у нас буде можливість відстежити старт нового великого фахівця.

Ну а менхенгладбаська Боруссія ризикує, не звільняючи тренера. Усі пам'ятають, що Алонсо пройшов із Баєром шлях від зони вильоту до золотого дубля – але не всі знають, хто довів "скакунів" до зони вильоту.

Це Херардо Сеоане – швейцарець, який у Німеччині топить уже другу команду. Так, були спалахи гарної гри, і в Баєрі Сеоане добре почав, але можна тільки поплескати терпінню босів Менхенгадбаха, які не звільнили Херардо після 14-го і 10-го місць.

При цьому ще у 2021-му клуб грав у плейоф Ліги чемпіонів, навіть відносити його до "середняків" не дуже звично. Величезний стадіон, селекція, яка давала змогу знайти майстрів рівня Зоммера, та й фінанси, які давали змогу 8 років утримувати того самого Яна, – це все ресурси, які дають змогу розраховувати на "сенсацію", із Сеоане чи без.

Ну а Фрайбург, напевно, навіть образиться за співвіднесення із середняками – п'яте місце минулого сезону! – але вони самі роблять усе, щоб до них ставилися як до середньої команди. Продаж найкращого гравця перед єврокубками – вже демонстрація невисокої стелі амбіцій, а вже продаж всього лише в Айнтрахт, всього лише за 21 мільйон – особливо.

Ріцу Доан пішов, щоб стати новим лідером атаки "орлів", але клуб вирішив, що без японця не може жити – і підписав у Брондбю атакувального хавбека Судзукі.

Ще один гравець під'їхав у протилежному порівняно з Доаном напрямку. Ігор Матанович – форвард Айнтрахта, який сидів у запасі під Мармушем і Екітіке, але Фрайбург побачив у ньому перспективу.

Загалом, спокійний розвиток команди, в якій Крістіан Штрайх працював головним тренером 13 років – а його колишній помічник Юліан Шустер почне тільки другий сезон. У принципі, саме зараз варто чекати на перевірку на міцність для Юліана – у першому сезоні надто багато напрацювань були старими, штрайховськими.

Про інших середняків трохи докладніше.

Чи правильно зробив Штутгарт, продовживши контракт із Себастьяном Генессом?

З племінником баварського боса клуб ходить по синусоїді. Приходив він посеред сезону в глибоко кризову команду: досить сказати, що довелося грати перехідні матчі після 16 місця. Потім сезон мрії, коли тільки історичний сезон Баєра позбавив швабів срібної салатниці. Баєр і Штутгарт в одному сезоні встановили рекорд прогресу: +40 очок порівняно з минулим сезоном!

Ба більше, і в Лізі чемпіонів Штутгарт до пори до часу виблискував. Але вже останньої зими щось зламалося. З ПСЖ шваби зустрічалися в ситуації "той, хто програв, не виходить із групи ЛЧ" – і в той момент начебто тектонічний розлом утворився, з тих 0:4 одні пішли різко вгору, а інші вниз. Якщо не брати до уваги Кубок Німеччини, то в 14 матчах із 25 січня до 25 квітня клуб здобув тільки дві перемоги.

Але, звичайно, Кубок не можна не брати до уваги. Цей Кубок Штутгарт виграв – і нехай у фіналі довелося грати з третьоліговою Армінією, але в півфіналі обіграли РБ Лейпциг. Шваби не повинні витати в хмарах: до Генесса вони довго були звичайним аутсайдером, який і в другій Бундеслізі опинявся.

Кубок Німеччини став першим трофеєм команди з чемпіонства-2007, і продовження контракту з Генессом видається насамперед вдячністю за нові яскраві моменти в історії клубу. Але якщо стагнація продовжиться, Себастьян сам захоче змінити роботу.

РБ Лейпциг для Клоппа – серйозний виклик чи синекура?

Усі так звикли до думки, що Клопп після Ліверпуля взяв паузу, що він насолоджується життям на кшталт концертів Тейлор Свіфт та ностальгійних візитів до "червоних", що якось призабули: Юрген узагалі-то і зараз має роботу.

У нього досить туманна посада (керівник з футболу) в Red Bull – і хоча з боку здається, що сам факт запрошення людини, яку люблять усі, в ненависний усіма проєкт, уже велика удача для "червоних биків", Клоппа вже критикують.

Для РБ Лейпциг перший сезон роботи Клоппа приніс сьоме місце – це найгірший результат за весь час виступів клубу в Бундеслізі. На тлі цього дратують візити Юргена на "Енфілд" – і аргументи на кшталт того, що він їздив переглядати Гарві Елліота (переговори щодо півзахисника Ліверпуля тривають дотепер), працюють тільки до певної пори.

Getty Images

Клопп у будь-якому разі не зіпсує репутацію, навіть якщо провалиться на новій посаді – а от "бики" можуть втратити роки. Вибір тренера виглядає дуже класним – цей той самий Вернер із Вердера – а далі треба дивитися.

Реактивні вінгери (Бакайоко з ПСВ, Діоманде з Леганеса) мають дуже посилити атаку, щодо нового форварда є питання (Ромуло до Лейпцига грав у Туреччині – чи потягне?) – але головну інтригу сезону винесено в підзаголовок. Якщо Клопп до нової роботи ставиться несерйозно, не буде нічого.

Але перспективи у цього, нового складу "биків" є.

Чи перестане Майнц ганьбитися в єврокубках?

Така, прихована інтрига – але Майнц точно нею живе. Мало хто про це пам'ятає, але всі попередні спроби "карнавальників" на міжнародній арені закінчувалися справжнім цирком. Дві спроби Юргена Клоппа в Лізі Європи, наприклад, призводили до вильотів від першого ж суперника – причому це були такі суперники, як румунський Газ Метан і грецький Астерас.

На той час, як команду прийняв Тухель, правила поміняли, представників стали пускати відразу в групу, але Майнцу це несильно допомогло: у групі з Андерлехтом, Сент-Етьєном і Габалою німці посіли третє місце.

Ще раз, ще в Кубку УЄФА, Клопп вилетів більш-менш гідно (ще у кваліфікації потрапили на майбутнього переможця, Севілью), але суть це не сильно змінює. Найближчий сезон стане для Майнца двадцятим на рівні вищої ліги – це більше, ніж у Гоффенгайма, набагато більше, ніж у РБ Лейпцига, з Гайденгаймом навіть порівнювати смішно. І, напевно, від такого клубу вже і в Європі можна щось чекати?

Напевно, можна, але Майнц, по-перше, вже кінцівку минулого сезону провалив (йшов-то до весни він у зоні ЛЧ), а по-друге, влітку точно не став сильнішим. Його найкращий бомбардир пішов в Айнтрахт (про це нижче), на заміну з Уніона прийшов Бенедикт Холлербах – але він за весь минулий сезон забив лише 8 голів...

Ну і головне: тепер ми знаємо, що попередні єврокубкові походи з Майнцем починали справжні генії тренерства. Чи впорається Бо Генріксен з такою ношею – велике питання, хоча і для оптимізму причини є. Він виводив у групу Ліги Європи скромний Цюрих, та й узагалі: за час відсутності Майнца в єврокубках з'явився єврокубок його вагової категорії.

Будь-яка команда Бундесліги – за визначенням один із фаворитів Ліги конференцій.

Чи допрацює Ковач до кінця сезону?

Ніко, звісно, феноменально чіпляється за шанси утримати в тусовці тренерів топклубів. Досвід сильного гравця, співпраця з Фредді Бобичем, який мав величезну владу в Айнтрахті, готовність приходити посеред сезону – Ковач використовує все.

Перший фактор дозволив йому отримати оффери від Баварії та збірної Німеччини – за ці два колективи Ніко грав. Другий дозволив отримати запрошення в Айнтрахт: Бобич був технічним директором клубу, і Ніко допомагав йому розпорядитися балканською колонією (Костич, Ребич, Йович). Третій – дав відбутися в дортмундській Боруссії, яку він прийняв одразу після перемоги "джмелів" над Шахтарем...

Усі ці пригоди не скасовують головного: тренер Ніко слабкий. У роботі він покладається на індивідуальну майстерність гравців, його ідеї швидко перестають працювати. Крім того, Ковач чисто ментально не підходить господарям Вестфалена: Боруссія повинна атакувати, а він великий зануда...

Це все не скасовує факт, що витягнув у лігочемпіонську четвірку "джмелів" Ніко просто блискуче: брав-то команду він у середині таблиці. Але від цього тільки складніший календар на цей сезон, більше ризиків, що вилізуть внутрішні проблеми.

Посилилася команда на рідкість слабко (інтерес Джоба Беллінгема починається і закінчується на тому, що він брат Джуда), тож можна сказати, що і клуб новому тренеру не довіряє. Загалом, припущу новий важкий сезон для Дортмунда.

Як адаптується після втрати зірок Айнтрахт?

"Орли" по ходу футболу показували настільки завзятий футбол, а деяким топклубам настільки потрібен був топфорвард, що розпродаватися вони стали вже по ходу сезону. 75 мільйонів за Мармуша, 95 за Екітіке – якби Айнтрахт зовсім недавно, до чемпіонату світу, не реконструював свій стадіон, я б сказав, що за такі гроші можна побудувати новий.

При цьому треба якось жити далі – причому жити, зокрема, в Лізі чемпіонів, адже "орли" минулого сезону посіли третє місце. І головне посилення Айнтрахта поки що – форвард Йонатан Буркардт, який, звісно, забив у минулому сезоні 17 м'ячів за Майнц, але жодного разу раніше не долав позначку в 11 голів.

Дуже сумнівно, буде дивом, якщо Буркардт замінить будь-кого з тих, кого продали – але, разом з тим, у новому Айнтрахті зіркою і не зобов'язаний бути нападник.

"Орли" взагалі заслужили вважатися головним трансформером сучасності – хоч би яка зірка їх покидала, хоч би який тренер приходив, вони тримають високий рівень і продають у топклуби нових, нових, нових зірок.

Лише останніми роками, до Екітіке з Мармушем, клуб продав Пачо, Коло Муані, Ребича, Йовича, Алле... Більшість, звісно, форварди, але Пачо – головний конкурент Забарного в ПСЖ. Може, той же Гойлунн-молодший розкриється, хто знає – Оскару лише 20 років, він виступає в центрі поля.

Наскільки низько впаде Баєр?

Це схоже чи то на мобілізацію, чи то на талант-шоу. Команда була неймовірно хороша на ринку, без шансів перемагала всіх – а потім задзвонив дзвін, і на вихід попросилися всі.

Рішення Хабі Алонсо залишитися рік тому начебто тільки примножило бажання всім піти зараз. Тренер давно в Реалі, разом із Вірцем у Ліверпуль пішов ще й Фрімпонг, із воротарів пішов не тільки Градецький, а й Коварж, із захисників – не тільки Та, а й Коссуну.

Дрімтім (нагадаю, що саме Баєр став єдиною командою в історії Бундесліги, яка пройшла сезон без поразок) роз'їхався з Леверкузена до комфортніших міст, до більш титулованих клубів – і навіть далеко не розкішні Борнмут із Сандерлендом переманили Адлі з Джакою відповідно.

Баєр вирішив не розпродаватися по частинах, а збирати команду заново. Теж вибір, але великі сумніви щодо тренера, якого взяли для цієї місії. Ерік тен Гаг зробив собі ім'я в Аяксі, який дотягнув до півфіналу ЛЧ – але провалився в МЮ, і що далі, то більше видно, що та команда з Френкі де Йонгом, Матейсом де Лігтом, найкращими сезонами в кар'єрі Хакіма Зієша та Душана Тадича повинна була заходити в єврокубках далеко.

Саме по собі оновлення "фармацевтів" непогане: і воротар Флеккен, і захисник Кванса давно заслужили на шанс регулярно грати в клубі, який бере участь у ЛЧ. Але тен Гаг уже стартував на тлі негативу: його сильно розкритикували в інтернеті за програш товариської (!) гри Фламенго 1:5 – але, звичайно, не похвалили після чотирьох перемог у п'яти наступних контрольних іграх. Загалом, Баєр-2025/26 – цікавий, але від цього не менш проблемний проєкт.

Скільки очок відриву привезе другому місцю Баварія?

Про мюнхенців я два дні тому готував окремий матеріал, тому не бачу сенсу повторюватися. Скажу одне: у момент, коли всі команди, від яких можна чекати бодай подібності конкуренції, втрачають лідерів, Баварія тільки набирає міць.

Та замість Даєра – величезний апгрейд, Діас замість Комана – непоганий. Здається, це буде одна з найбільш неінтригуючих гонок за срібною салатницею в історії ліги.