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Дьокереш погодив умови контракту з Арсеналом – Романо

Олексій Мурзак — 6 липня 2025, 19:11
Дьокереш погодив умови контракту з Арсеналом – Романо
Віктор Дьокереш
Getty Images

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш підпише контракт з Арсеналом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 27-річний швед досягнув повної домовленості з лондонським клубом щодо умов особистого контракту та повідомив Спортинг про бажання приєднатись до стану "канонірів".

Португальський та англійський клуби продовжують вести перемовини щодо трансферу.

Раніше повідомлялося, що у послугах шведа також зацікавлений Манчестер Юнайтед, але Дьокереш дав ясно зрозуміти "манкуніанцям", що його пріоритет – грати за Арсенал у Лізі чемпіонів.

Віктор приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.

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