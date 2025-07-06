Дьокереш погодив умови контракту з Арсеналом – Романо
Нападник Спортинга Віктор Дьокереш підпише контракт з Арсеналом.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, 27-річний швед досягнув повної домовленості з лондонським клубом щодо умов особистого контракту та повідомив Спортинг про бажання приєднатись до стану "канонірів".
Португальський та англійський клуби продовжують вести перемовини щодо трансферу.
Раніше повідомлялося, що у послугах шведа також зацікавлений Манчестер Юнайтед, але Дьокереш дав ясно зрозуміти "манкуніанцям", що його пріоритет – грати за Арсенал у Лізі чемпіонів.
Віктор приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.