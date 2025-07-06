Дьокереш погодив умови контракту з Арсеналом – Романо

Нападник Спортинга Віктор Дьокереш підпише контракт з Арсеналом.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 27-річний швед досягнув повної домовленості з лондонським клубом щодо умов особистого контракту та повідомив Спортинг про бажання приєднатись до стану "канонірів".

🚨❤️🤍 More on Viktor Gyökeres big news.



Gyökeres has reached TOTAL agreement with Arsenal on contract terms and informed Sporting about his desire to join #AFC.



No intention to discuss other options, only to proceed with Arsenal as soon as possible.



Deal well underway. 💣🇸🇪 pic.twitter.com/8nWMZ0oIrj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025

Португальський та англійський клуби продовжують вести перемовини щодо трансферу.

Раніше повідомлялося, що у послугах шведа також зацікавлений Манчестер Юнайтед, але Дьокереш дав ясно зрозуміти "манкуніанцям", що його пріоритет – грати за Арсенал у Лізі чемпіонів.

Віктор приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.