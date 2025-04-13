Синчук дебютував за Монреаль у MLS

Українець Геннадій Синчук дебютував за Монреаль у Major league Soccer.

Його клуб програв Шарлотту з рахунком 0:1.

18-річний хавбек вийшов у перерві матчу, коли канадський клуб уже поступався в рахунку.

За відведений час Геннадій завдав 1 удару повз ворота, заблокував удар суперника, 39 разів торкнувся м'яча і віддав 20/26 передач (77%). На його рахунку також 2 ключові паси.

Футбол – MLS



Монреаль – Шарлотт 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Біл (16)

Монреаль за 8 матчів цього сезону набрав лише 2 очки. Команда Синчука посідає останнє місце в свої конференції. Шарлотт має 16 балів, що дозволяє лідирувати на Сході.

Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.