Синчук дебютував за Монреаль у MLS
Геннадій Синчук
cfmontreal.com
Українець Геннадій Синчук дебютував за Монреаль у Major league Soccer.
Його клуб програв Шарлотту з рахунком 0:1.
18-річний хавбек вийшов у перерві матчу, коли канадський клуб уже поступався в рахунку.
За відведений час Геннадій завдав 1 удару повз ворота, заблокував удар суперника, 39 разів торкнувся м'яча і віддав 20/26 передач (77%). На його рахунку також 2 ключові паси.
Футбол – MLS
Монреаль – Шарлотт 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Біл (16)
Монреаль за 8 матчів цього сезону набрав лише 2 очки. Команда Синчука посідає останнє місце в свої конференції. Шарлотт має 16 балів, що дозволяє лідирувати на Сході.
Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.