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Синчук дебютував за Монреаль у MLS

Руслан Травкін — 13 квітня 2025, 07:12
Синчук дебютував за Монреаль у MLS
Геннадій Синчук
cfmontreal.com

Українець Геннадій Синчук дебютував за Монреаль у Major league Soccer.

Його клуб програв Шарлотту з рахунком 0:1.

18-річний хавбек вийшов у перерві матчу, коли канадський клуб уже поступався в рахунку.

За відведений час Геннадій завдав 1 удару повз ворота, заблокував удар суперника, 39 разів торкнувся м'яча і віддав 20/26 передач (77%). На його рахунку також 2 ключові паси.

Футбол – MLS

Монреаль – Шарлотт 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Біл (16)

Монреаль за 8 матчів цього сезону набрав лише 2 очки. Команда Синчука посідає останнє місце в свої конференції. Шарлотт має 16 балів, що дозволяє лідирувати на Сході. 

Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року. 

MLS Металіст Монреаль Геннадій Синчук

Геннадій Синчук

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