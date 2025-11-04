Молодий захисник із ДР Конго приєднався до Динамо – журналіст
Центральний захисник молодіжної збірної ДР Конго Дьє Калонджі прибув до київського Динамо та вже пройшов медогляд. Найближчим часом 19-річний футболіст розпочне тренування з командою U-19.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, Калонджі вирізняється якісним пасом, умінням виконувати довгі передачі та впевненою грою у повітрі. При зрості 187–188 см він має непогані фізичні дані й може посилити оборонну лінію киян у перспективі.
Наразі футболіст належить клубу Селесте – представнику чемпіонату ДР Конго. На Кубку африканських націй U-20 Калонджі провів чотири матчі та допоміг своїй збірній вийти до чвертьфіналу турніру.
Свій наступний матч Динамо проведе 6 листопада проти боснійського Зріньські у рамках Ліги конференцій.
Раніше Суркіс дав коментар з приводу можливого звільнення Шовковського.