Молодий захисник із ДР Конго приєднався до Динамо – журналіст

Володимир Варуха — 4 листопада 2025, 14:05
Дьє Калонджі

Центральний захисник молодіжної збірної ДР Конго Дьє Калонджі прибув до київського Динамо та вже пройшов медогляд. Найближчим часом 19-річний футболіст розпочне тренування з командою U-19.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Калонджі вирізняється якісним пасом, умінням виконувати довгі передачі та впевненою грою у повітрі. При зрості 187–188 см він має непогані фізичні дані й може посилити оборонну лінію киян у перспективі.

Наразі футболіст належить клубу Селесте – представнику чемпіонату ДР Конго. На Кубку африканських націй U-20 Калонджі провів чотири матчі та допоміг своїй збірній вийти до чвертьфіналу турніру.

Свій наступний матч Динамо проведе 6 листопада проти боснійського Зріньські у рамках Ліги конференцій.

Раніше Суркіс дав коментар з приводу можливого звільнення Шовковського.

