У нього не так багато шансів: Дмитрулін – про майбутнє Шапаренка
Микола Шапаренко
ФК Динамо Київ
Колишній захисник Динамо та збірної України Юрій Дмитрулін оцінив майбутнє півзахисника киян Миколи Шапаренка.
Цитує гравця "Український футбол".
"Шапаренку скільки вже – 26? Треба розуміти, що багато шансів у нього не буде, щоб поїхати за кордон у хороший клуб. Тому над цим питанням зараз треба думати. Але, знову ж таки, якщо сам гравець не буде показувати себе з кращого боку у матчах за збірну та єврокубках, то такого футболіста ніхто не купить", – розповів Дмитрулін.
Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Шапаренком цікавився турецький Трабзонспор.
У поточному сезоні на рахунку гравця 22 матчі за Динамо, в яких забив 4 голи та віддав 9 асистів.