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У нього не так багато шансів: Дмитрулін – про майбутнє Шапаренка

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 22:49
У нього не так багато шансів: Дмитрулін – про майбутнє Шапаренка
Микола Шапаренко
ФК Динамо Київ

Колишній захисник Динамо та збірної України Юрій Дмитрулін оцінив майбутнє півзахисника киян Миколи Шапаренка.

Цитує гравця "Український футбол".

"Шапаренку скільки вже – 26? Треба розуміти, що багато шансів у нього не буде, щоб поїхати за кордон у хороший клуб. Тому над цим питанням зараз треба думати. Але, знову ж таки, якщо сам гравець не буде показувати себе з кращого боку у матчах за збірну та єврокубках, то такого футболіста ніхто не купить", – розповів Дмитрулін.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Шапаренком цікавився турецький Трабзонспор.

У поточному сезоні на рахунку гравця 22 матчі за Динамо, в яких забив 4 голи та віддав 9 асистів.

Динамо Київ Микола Шапаренко Юрій Дмитрулін

Микола Шапаренко

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