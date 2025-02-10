У нього не так багато шансів: Дмитрулін – про майбутнє Шапаренка

Колишній захисник Динамо та збірної України Юрій Дмитрулін оцінив майбутнє півзахисника киян Миколи Шапаренка.

Цитує гравця "Український футбол".

"Шапаренку скільки вже – 26? Треба розуміти, що багато шансів у нього не буде, щоб поїхати за кордон у хороший клуб. Тому над цим питанням зараз треба думати. Але, знову ж таки, якщо сам гравець не буде показувати себе з кращого боку у матчах за збірну та єврокубках, то такого футболіста ніхто не купить", – розповів Дмитрулін.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Шапаренком цікавився турецький Трабзонспор.

У поточному сезоні на рахунку гравця 22 матчі за Динамо, в яких забив 4 голи та віддав 9 асистів.