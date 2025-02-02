Шастал: Дуже хочу проявити себе в УПЛ

Новачок Лівого берега Дмитро Шастал прокоментував свій трансфер до київського колективу та поділився своїми очікуваннями від майбутніх виступів.

Слова футболіста наводить офіційний сайт столичного клубу.

"Тренер і керівництво клубу були зацікавлені мною. Я до цього знав Віталія Первака, бачив шалений прогрес Лівого Берега. Ці фактори вплинули на те, що я погодився підписати контракт.

Знаю Євгена Банаду, Владислава Шаповала. Бачу, що в Лівому Березі дружний колектив, тож жодних проблем не повинно бути. Прагну навесні проявити себе в елітному дивізіоні.

Хочу грати в той футбол, який очікують від мене вболівальники. Разом із командою постараємося закріпитися в УПЛ", – розповів Шастал.