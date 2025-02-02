Шастал: Дуже хочу проявити себе в УПЛ
Новачок Лівого берега Дмитро Шастал прокоментував свій трансфер до київського колективу та поділився своїми очікуваннями від майбутніх виступів.
Слова футболіста наводить офіційний сайт столичного клубу.
"Тренер і керівництво клубу були зацікавлені мною. Я до цього знав Віталія Первака, бачив шалений прогрес Лівого Берега. Ці фактори вплинули на те, що я погодився підписати контракт.
Знаю Євгена Банаду, Владислава Шаповала. Бачу, що в Лівому Березі дружний колектив, тож жодних проблем не повинно бути. Прагну навесні проявити себе в елітному дивізіоні.
Хочу грати в той футбол, який очікують від мене вболівальники. Разом із командою постараємося закріпитися в УПЛ", – розповів Шастал.
У першій частині сезону форвард відіграв 5 матчів (105 хвилин) в УПЛ за Полісся, але результативними діями не відзначався.
Крім того, Шастал має досвід гри за Олександрію, Верес та Енергію з Нової Каховки.
Нагадаємо, раніше Лівий берег підсилив воротаря Маріуполя Іллю Караващенка, а також оголосив про підписання колишнього нападника тернопільської Ниви Андрія Різника..