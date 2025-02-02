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Шастал: Дуже хочу проявити себе в УПЛ

Володимир Максименко — 2 лютого 2025, 13:34
Шастал: Дуже хочу проявити себе в УПЛ
Дмитро Шастал
ФК Лівий берег

Новачок Лівого берега Дмитро Шастал прокоментував свій трансфер до київського колективу та поділився своїми очікуваннями від майбутніх виступів.

Слова футболіста наводить офіційний сайт столичного клубу.

"Тренер і керівництво клубу були зацікавлені мною. Я до цього знав Віталія Первака, бачив шалений прогрес Лівого Берега. Ці фактори вплинули на те, що я погодився підписати контракт.

Знаю Євгена Банаду, Владислава Шаповала. Бачу, що в Лівому Березі дружний колектив, тож жодних проблем не повинно бути. Прагну навесні проявити себе в елітному дивізіоні.

Хочу грати в той футбол, який очікують від мене вболівальники. Разом із командою постараємося закріпитися в УПЛ", – розповів Шастал.

У першій частині сезону форвард відіграв 5 матчів (105 хвилин) в УПЛ за Полісся, але результативними діями не відзначався.

Крім того, Шастал має досвід гри за Олександрію, Верес та Енергію з Нової Каховки.

Нагадаємо, раніше Лівий берег підсилив воротаря Маріуполя Іллю Караващенка, а також оголосив про підписання колишнього нападника тернопільської Ниви Андрія Різника..

Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ Дмитро Шастал

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