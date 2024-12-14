Сімеоне: Прийде час, коли Атлетико або я вирішимо розійтися

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне розповів про свою любов до клубу, також натякнувши, що їхня співпраця не буде бескінечною.

Слова аргентинського фахівця наводить Atletico Universe.

"Правда в тому, що я живу сьогоденням, і в сьогоденні я віддаю Атлетико все, що маю, тому що я люблю його, тому що я знаю, що він може стати кращим, тому що я все ще вірю, що мені подобається змагатися з сильними противниками. Настане час, коли або клуб, або я вирішимо не продовжувати спільну роботу", – сказав Сімеоне.

Нагадаємо, що Дієго Сімеоне очолює "матрацників" з грудня 2011 року.

За цей час він привів команду до двох чемпіонських титулів Іспанії, двох кубків Ліги Європи, двох Суперкубків УЄФА, одного Кубку Іспанії, одного Суперкубку та двох фіналів Ліги чемпіонів.

Контракт 54-річного аргентинця з клубом розрахований до літа 2027 року.