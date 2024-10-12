Україна U-17 – Казахстан U-17: онлайн-трансляція
УАФ
У суботу, 12 жовтня, збірна України U-17 з футболу у відборі до чемпіонату Європи 2025 зіграє проти національної команди Казахстану.
Зустріч у межах першого раунду кваліфікації відбудеться на стадіоні "Кервег" у бельгійському місті Ейпен.
Дивіться трансляцію від Української асоціації футболу в прямому етері на Чемпіоні. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.
Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.
46'
Другий тайм розпочався!
Перший тайм завершено!
45'
Рефері компенсував 4 хвилини до першого тайму.
30'
Українці багато атакують, заробляють стандарти, проте поки не можуть втілити свої нагоди в забиті м'ячі.
23'
Арсеній Залипка чудово зіграв у підкаті й вибив м'яча з під ноги візаві.
20'
Чудовий момент був в України, проте лише кутовий заробляємо...
12'
М'яч переважну частину часу знаходиться у центрі поля, поки без гольових моментів.
1'