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Україна U-17 – Казахстан U-17: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 12 жовтня, 14:55
УАФ
Україна U-17 – Казахстан U-17: онлайн-трансляція

У суботу, 12 жовтня, збірна України U-17 з футболу у відборі до чемпіонату Європи 2025 зіграє проти національної команди Казахстану.

Зустріч у межах першого раунду кваліфікації відбудеться на стадіоні "Кервег" у бельгійському місті Ейпен.

Дивіться трансляцію від Української асоціації футболу в прямому етері на Чемпіоні. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.

Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.

46'

Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено!

45'
Рефері компенсував 4 хвилини до першого тайму.

30'
Українці багато атакують, заробляють стандарти, проте поки не можуть втілити свої нагоди в забиті м'ячі.

23'
Арсеній Залипка чудово зіграв у підкаті й вибив м'яча з під ноги візаві.

20'
Чудовий момент був в України, проте лише кутовий заробляємо...

12'
М'яч переважну частину часу знаходиться у центрі поля, поки без гольових моментів.

1'

Матч розпочався!

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