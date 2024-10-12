Україна U-17 – Казахстан U-17: онлайн-трансляція

У суботу, 12 жовтня, збірна України U-17 з футболу у відборі до чемпіонату Європи 2025 зіграє проти національної команди Казахстану.

Зустріч у межах першого раунду кваліфікації відбудеться на стадіоні "Кервег" у бельгійському місті Ейпен.

Дивіться трансляцію від Української асоціації футболу в прямому етері на Чемпіоні. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.

Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.