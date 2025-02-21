Аграрии, магнаты, регионалы. Кто рулит украинским футболом

Уже на этой неделе возьмет старт чемпионат Украины по футболу. Какие бы сложные времена ни переживала наша страна, Украинская Премьер-лига проводится, а футбол продолжает оставаться самой дорогой игрушкой для отечественных бизнесменов.

Мы решили коротко рассказать о каждом из боссов Премьер-лиги – и попытаться понять, что мотивирует людей даже во время войны вкладываться в профессиональный спорт.

Ингулец

Имя: Александр Поворознюк

При власти*: с 2013 года

Рекордная покупка: – (только свободные агенты)

Рекордная продажа: Артем Смоляков (0,15 млн евро, 2023)

* – здесь и далее: имеется в виду власть именно вклубе

Александр Поворознюк Facebook

Поворознюк – один из тех людей, которые многократно увеличили свою узнаваемость во время полномасштабной войны. В первые же недели его клип с нецензурным призывом президенту Украины посмотрели и послушали миллионы людей. Творение человека по прозвищу "Папа" стало одним из символов начала войны: сделанным на коленке, но очень эмоциональным и с однозначным посылом.

При этом в футбольных кругах Поворознюк выделялся давно. "Папа", сделавший состояние на аграрном бизнесе, подарил селу Петрово Кировоградской области клуб высшей лиги, который сам и основал. Руководит командой Поворознюк так же сверхэмоционально: позволял себе создавать клетку для фанатов соперника, угрожать снятием команды с чемпионата, когда УПЛ не аттестовала стадион, оскорблять журналиста, который спрашивал о трансферных планах.

Ни Бартулович и Ковалец на посту главного тренера, ни, тем более, какой-нибудь игрок не в состоянии отобрать у Поворознюка статус главной звезды клуба.

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Достижения: выход в финал Кубка-2018/19

Черноморец

Имя: Борис Кауфман

Капитал: 220 миллионов долларов

У власти: с 2021 года

Рекордная покупка: Вандерсон (0,1 млн евро, 2022)

Рекордная продажа: Владимир Салюк (0,5 млн евро, 2024)

Борис Кауфман Форбс

Владелец заводов, газет, пароходов – или почти. В активах одессита Кауфмана и журнал "Фокус", и табачные, и алкогольные, и гостиничные компании – а в прошлом он контролировал компанию "Черномортехфлот". Стал олигархом во времена Януковича, да и в Раду приезжал в компании его сына Александра. Правда, уже после полномасштабного вторжения ему пришлось побывать и в СИЗО – и вышел он только после выплаты залога 129 миллионов гривен, которые назначил Высший антикоррупционный суд Украины.

Черноморцу о таких суммах остается лишь мечтать. Пожалуй, сейчас это самый проблемный клуб УПЛ: состав почти полностью сформирован арендованными игроками, а подписать игроков на контракт себе клуб позволить не может. Покупая клуб за считанные месяцы до 24.02.2022, Кауфман имел гораздо более амбициозные планы – но сейчас ему, очевидно, не до футбола. Инсайдеры в декабре 2024-го заявляли о возможной продаже клуба.

Оболонь

Имя: Александр Слободян

Капитал: 120 миллионов долларов

При власти: с 1999

Рекордная покупка: Денис Теслюк (0,35 млн евро, 2024)

Рекордная продажа: Игорь Краснопир (0,7 млн евро, 2024)

Александр Слободян Форбс

Еще в прошлом веке пивной концерн решил взять под свое крыло киевский футбольный клуб. Тогда же президентом Оболони стал Слободян, который удерживает эту должность до сих пор. С одной поправкой: В 2012-м одна Оболонь прекратила существование, а другая появилась. Впрочем, на полномочиях Слободяна это никак не отразилось.

Амбиции клуба определяются тем, насколько успешно чувствует себя концерн. Впрочем, именно богатой Оболонь не была никогда. Клуб органично чувствует себя в амплуа "жить скромно, обходиться теми игроками, кто не нужен амбициозному никому". Получается неплохо: Игоря Краснопира, которого "пивовары" нашли в любительских турнирах, клуб летом продал в Рух за 700 тысяч евро.

Достижения: 14-е место в сезоне-23/24 для этой Оболони, 6-е место в сезоне-2003/04 для прошлой

ФК Левый Берег

Имя: Николай Лавренко

При власти: с 2017

Рекордная покупка: – (только свободные агенты)

Рекордная продажа: – (только свободные агенты)

Николай Лавренко и Виталий Первак ФК Ингулец

Босс "аистов" – редкий пример президента, который пришел в УПЛ уже со второй командой. Александрия, когда она еще была Полиграфтехникой, выходила в высшую лигу именно под руководством Лавренко. Тогда (он продал клуб в 2013-м) она решала более скромные задачи, но и конкуренция была намного выше.

Вернулся в футбол Лавренко в тандеме не с кем-то, а с Николаем Павловым: легендарный тренер имеет должность почетного президента клуба. Как и в Александрии, Лавренко старается играть сугубо украинским составом, обходиться скромными ресурсами. Его цитата перед дебютом в высшей лиге:

"С деньгами и дурак тебе команду построит. Попробуй построить, когда их нет".

Откуда деньги? В 2003-05 гг. возглавлял Государственную налоговую администрацию в Винницкой области, после этого возглавил ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина", крупную энергетическую компанию.

Достижения: выход в УПЛ в 2024 году

Ворскла

Имя: Константин Жеваго

Капитал: 1,3 миллиарда долларов

При власти: с 2004

Рекордная покупка: Адеринсола Эсеола (0,8 млн евро, 2021)

Рекордная продажа: Дмитрий Ризнык (3 млн евро, 2023)

Константин Жеваго ФК Ворскла

Новичок списка людей под санкциями СНБО. 13 февраля на Жеваго были наложены санкции, которые подразумевают блокировку активов – так что, возможно, в ближайшее время большие перемены ждут и Ворсклу.

Впрочем, Константин Валентинович в последние годы должен был привыкнуть к работе под давлением. Даже за время после полномасштабного вторжения он столкнулся с такими событиями, как:

задержание в Куршевеле; суд о его экстрадиции; отказ экстрадиции из Франции; заочный арест в Украине.

И ничего, на фоне этого Ворскла и в еврокубки выходила, и, по современным меркам, просто шиковала. Потратить на трансферы более миллиона евро летом 2022-го – удивительная роскошь, а полтавчане и на зарплаты Скрипнику и компании не скупились.

Пусть Жеваго и родился на территории страны-террориста, а его юность прошла на Запорожье, как бизнесмен он плоть от плоти Полтавщины. И его компания Ferrexpro добывает железную руду в данном регионе, и начинал, еще в прошлом веке, с заместителя председателя совета ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". За эти 20 лет он принес полтавским фанатам немало положительных эмоций – вопрос в том, что будет дальше.

Достижения: выигрыш Кубка Украины-2008/09, третье место в чемпионате-2017/18

Колос

Имя: Андрей Засуха

При власти: с 2012

Рекордная покупка: Аринальдо Ррапай (0,55 млн евро, 2024)

Рекордная продажа: Кирилл Фесюн (2,7 млн евро, 2024)

Еще один аграрный клуб. Андрей Засуха как создал в Коваливке команду, так и дотянул ее до участия в еврокубках. Масштаб Колоса больше масштаба Ингульца: и стадион давно достроен, и команда занимает места гораздо выше.

Андрей Засуха и его жена ФК Колос

Семейство Засух построило под Киевом проект, по сравнению с которым меркнут любые потемкинские деревни. Анатолий был губернатором Киевской области еще во времена президентства Кучмы, Татьяна дважды избиралась в Верховную Раду от Партии регионов. Вместе они создали агропредприятие "Свитанок", которое было одним из главных в стране – и Коваливку развили на зависть многим:

Футбольный клуб, которым руководит сын Анатолия и Татьяны Андрей Засуха – реклама Коваливки. Благодаря ему о поселении Киевской области узнали сотни тысяч людей. Но в последнее время на этом небе появились тучи. Согласно независимым расследованиям, у президента Колоса российский паспорт. Ну а то, что Анатолий Засуха в 2002-м году получал "орден дружбы" из рук Владимира Путина, а Татьяна Засуха избиралась в Раду от Партии регионов – просто факт их биографий.

ЛНЗ

Имя: Виктор Кравченко

Капитал: 110 миллионов долларов

У власти: с 2020

Рекордная покупка: Александр Драмбаев (0,5 млн евро, 2024)

Рекордная продажа: – (только свободные агенты)

Виктор Кравченко ФК ЛНЗ

Здесь все очень очевидно. Команду Лебединского семенного завода спонсирует Лебединский семенной завод – даже переезд в Черкассы не стал поводом менять название. Для семейства Кравченко это династийное дело: еще дед Виктора Кравченко-младшего Виктор Кравченко-старший разнообразил продукцию ЛНЗ.

Всего 5 лет назад эта команда играла в любителях, но сейчас, очевидно, дела у бизнеса идут хорошо, поскольку клуб может приобрести столько легионеров.

Достижения: седьмое место в чемпионате-2023/24

Верес

Имя: Иван Надеин

У власти: с 2019 года

Рекордная покупка: Самуэль Нонго (0,1 млн евро, 2024)

Рекордная продажа: Яго Сикейра (0,35 млн евро, 2025)

Иван Надеин Владелец Вереса Иван Надеин

Один из пионеров на рынке биотоплива Украины, Надеин в свои 42 года – практически самый молодой президент лиги. Младше него только Засуха и Кравченко, но они свои активы скорее унаследовали, чем возглавили. Уже в 28 лет он основал компанию "Укртепло", которая пыталась заменить газ на альтернативные источники энергии. Одна из биогазовых станций, принадлежащих Надеину, расположена именно в Ровно, который представляет Верес – этим, видимо, и обусловлен выбор футбольного актива.

Управляет своим активом Надеин тоже не так, как "ветераны" своими. Он не боится экспериментировать: например, снимать сериал "Футболист", с допуском камер в раздевалку даже в перерывах матчей, или выпускать серию интервью, в которых сам Надеин беседует с другими президентами клубов. Иван Алексеевич мечтает об идее самоокупаемости и акционерного общества – настолько, что даже на резервной форме Вереса написаны имена всех акционеров клуба.

Верес

Что на выходе? Финансовые результаты за прошлый год ждать еще рано, но в 2023-м доходы клуба составили 94 миллиона гривен, а расходы превысили 115. Есть, мягко говоря, что улучшать, но видно, что клуб пытается заработать на всех фронтах: 41 миллион доходов на спонсорстве – большой успех для украинской провинции. Еще одна вещь, которую сложно выразить цифрами, но которая заметна каждому, кто включает матчи Вереса: стадион команды по атмосфере один из лучших в лиге.

Заря

Имя: Евгений Геллер

При власти: с 2009

Рекордная покупка: Богдан Михайличенко (1 млн евро, 2019)

Рекордная продажа: Андрей Лунин (8,5 млн евро, 2018)

Евгений Геллер ФК "Заря

Когда-то он был главой бюджетного комитета Верховной рады, а "Экономическая правда" характеризовала его функции как "контролер партийной кассы". Это было во времена безраздельной власти Партии регионов – и с тех пор Геллер во влиянии потерял.

В 2014 году Заря потеряла дом, базу, ядро болельщиков – но в позициях в турнирной таблице только приобрела. До начала войны клуб не ставил перед собой других целей, кроме как не вылететь из высшей лиги – потом начал регулярно играть в еврокубках. И, конечно, Геллер не стал тратить какие-то огромные деньги: Заря просто воспользовалась моментом, когда десяток команд высшей лиги либо расформировались, либо откатились на несколько уровней ниже.

Заря – едва ли не единственная команда УПЛ, которая доходами от продаж своих футболистов зарабатывает деньги на свое существование. Хорошее десятилетие луганчане прекрасно собирали тех игроков, которые не нужны Шахтеру и Динамо, брали с ними 3-5 места – и, во-первых, зарабатывали деньги в еврокубках, а во-вторых, дорого продавали игроков.

Кроме фантастической продажи вратаря в Реал, в списке трансферных удач луганчан гораздо более скромные, но все равно достойные переходы Русина в Сандерленд, Герреро и Караваева в Динамо (все трое – ценой по 2,5 миллиона), Батагова в Трабзонспор (1,83 миллиона), Бонавентуре в Брюгге (1,4 миллиона).

Правда, последние пару сезонов клуб не так успешен: не выходит и даже не борется за еврокубковую зону. Найдется ли желающий усилиться Джорданом?

Достижения: третье место в сезонах-2016/17, -2019/20, -2020/21 и -2022/23

Рух

Имя: Григорий Козловский

При власти: с 2009

Рекордная покупка: Игорь Краснопир (0,7 млн евро, 2024)

Рекордная продажа: Игорь Краснопир и Алексей Сыч (каждый – 1 млн евро, 2025)

Григорий Козловский ФК "Рух

Де-юре бывший директор и совладелец ООО "Винниковская табачная фабрика" благодаря Руху проложил путь во Львов. Владельцем Руха – на тот момент любительской команды – он, как уже указано выше, стал в 2009-м. Еще до любительских лиг Рух переманивал таких звезд, как Шацких и Алиев; впоследствии Рух (Винники) превратился в Рух (Львов), а в 2020-22 гг. Козловский был депутатом львовского горсовета.

Козловский серьезно вложился в инфраструктуру, уступая разве Шахтеру и Динамо. Молодежная команда Руха становилась чемпионом Украины, обыгрывала миланский Интер – и это был не тот случай, когда игроки блеснули на юниорском уровне, а потом исчезли. Наоборот, академия клуба воспитала команду, которая показала полную боеспособность на уровне высшей лиги: шестое место в прошлом сезоне клуб занял почти исключительно воспитанниками.

До последнего времени Козловский выглядел одним из самых амбициозных президентов лиги. К сожалению, недавно Рух решил стать своеобразной "фермой" для Карпат.

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Карпаты

Имя: Владимир Маткивский

При власти: с 2020

Рекордная покупка: Игорь Краснопир и Алексей Сыч (каждый – 1 млн евро, 2025)

Рекордная продажа: Максим Мельниченко (0,3 млн евро, 2024)

Владимир Маткивский

Акционерное общество "Радеховский сахар" – крупнейший производитель сахара в Украине. Каждый третий килограмм в 2024 году производился компанией Маткивского! И владелец денег на детище не жалеет: гендиректор клуба Андрей Русол в недавнем интервью признал, что по бюджету Карпаты явно уступают лишь Динамо, Шахтеру и Полесью. Бюджет Карпат, по его словам, лавирует между 5 и 10 миллионами евро.

После выхода в высшую лигу клуб сразу закупился легионерами, но теперь, как видим, обратил внимание и на внутренний рынок.

Полесье

Имя: Геннадий Буткевич

Капитал: 530 миллионов долларов

У власти: с 2021 года

Рекордная покупка: Факундо Батиста (1,75 млн евро, 2025)

Рекордная продажа: Артем Смоляков (2 млн евро, 2025)

Геннадий Буткевич ФК Полесье

Одна аббревиатура, язык делает три маленьких шага: АТБ. Самая масштабная сеть супермаркетов Украины имеет трех совладельцев, но даже трети от доходов такой сети достаточно, чтобы шиковать в современной УПЛ.

А Буткевич как раз шикует. Сложно иначе охарактеризовать контракт с Усиком (это же какие деньги нужно отвалить человеку с десятками миллионов долларов дохода за одно присутствие в заявке?); строительство нового стадиона, хотя "Центральный стадион" в Житомире был достроен лишь 4 года назад; найм в пресс-службу Александра Денисова; выпуск книги к 65-летию клуба... И, конечно, трансферы, трансферы, трансферы.

За те полтора года, которые прошли после выхода команды в высшую лигу, Полесье заплатило деньги за 20 (!) разных футболистов. Это при том, что в клуб и свободными агентами переходили такие игроки, как Бабенко, Волынец, Леднев. Конечно же, все новички играть не могут – и поэтому Полесье за эти полтора года дважды меняло тренеров и стартовый состав обновило, по сути, полностью. Успехи на поле, конечно, есть, но есть много осечек. Хотя для Буткевича, вероятно, каждая из трех побед над Шахтером была похожа на трофей.

Достижения: четвертое место в сезоне-2023/24

Кривбасс

Имя: Константин Караманиц

У власти: с 2020

Рекордная покупка: Иван Дибанго (0,5 млн евро, 2023)

Рекордная продажа: Даниил Бескоровайный (0,9 млн евро, 2024)

Константин Караманиц ФК Кривбасс

Караманиц– основатель компании "Рудомайн", которая добывает руду в том самом Криворожском бассейне, давшем название футбольному клубу. Но, конечно, просто смешно связывать последние успехи Кривбасса именно с ним. Даже Вернидуб из ВСУ никогда в Кривбасс не приехал бы, если бы не Владимир Зеленский.

"Я нашему Юрию Корявченкову поставил задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы таки в Кривом Роге Кривбасс вернуть. Даже не только потому, что мы из Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", – сказал гарант в 2020-м году.

После этого провинциальный ФК Горняк из второй лиги переименовали в Кривбасс, Караманиц стал его президентом – и клуб получил достаточное финансирование, чтобы выйти в УПЛ и там бороться за высокие места. Ну а в 2021-м Государственная служба геологии и недр Украины дала "Рудомайну" спецразрешение, благодаря которому компания Караманица увеличила объем добычи руды.

Достижения: третье место в сезоне-2023/24

Шахтёр

Имя: Ринат Ахметов

Капитал: 4 миллиарда долларов

У власти: с 1996 года

Рекордная покупка: Бернард (25 млн евро, 2013)

Рекордная продажа: Михаил Мудрик (70 млн евро, 2023)

Ринат Ахметов Фонд Рината Ахметова

Нужно ли что-то говорить? Если вы украинец, вы слышали об этом человеке много раз. Ахметов на пике развития бизнеса имел активы, которые превышали 20 миллиардов долларов. С началом войны стоимость его компаний сильно снизилась, но когда мы говорим о бизнесмене такого уровня, то его успешность коррелирует с успешностью страны как таковой. ДТЭК, SCM, Метинвест приносят Ахметову огромную прибыль, но также формируют сотни тысяч рабочих мест. От потери Азовстали Ахметов, конечно, потерял сколько-то миллиардов, но десятки тысяч простых людей потеряли жизнь и жилье.

Шахтер по масштабам вполне соответствует финансовой империи своего босса. Большой командой он был и в девяностые, но даже чемпионство, не говоря о еврокубках, не выигрывал ни разу. При Ахметове клуб увидел и Кубок УЕФА, и игроков сборной Бразилии, и множество украинских титулов. Даже в наши сложные времена клуб покупает игроков за десятки миллионов евро – видимо, очень хочет порадовать босса к 30-летию прихода в Шахтер.

При этом "горняки" много и зарабатывают. 70 миллионов евро за Мудрика – сумма не окончательная, различные успехи игрока в частности и Челси в целом могут увеличить сумму выплат до 100 миллионов. Согласно финансовому отчету клуба за прошлый сезон, клуб заработал 2,82 миллиарда гривен – 1,92 миллиарда из них составили призовые от ФИФА и УЕФА. 408 миллионов гривен Шахтер заплатил налогами.

Достижения: Кубок УЕФА-2008/09, 15 чемпионств (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24), 13 Кубков (1996/97, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2020/11 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2023/24) и 9 Суперкубков (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021) Украины

Александрия

Имя: Сергей Кузьменко

При власти: с 2013 года

Рекордная покупка: Валерий Лучкевич (0,25 млн евро, 2019)

Рекордная продажа: Валерий Бондаренко (0,6 млн евро, 2019)

Сергей Кузьменко ФК Александрия

А вот и человек, которому продал клуб Лавренко в 2013-м. Футбольные клубы Кузьменко совпадают по имени с его активами. Если в нулевые он владел футбольным клубом УкрАгроКом и был директором общества с таким же именем, то сейчас одновременно президент Александрии и мэр понятно, какого города. Именно с УкрАгроКомом Кузьменко объединил ПФК Александрия, отбросив в новосозданном клубе букву "П" в аббревиатуре.

Кузьменко – еще один аграрий, это не очень интересно. Гораздо интереснее, в связи с чем он в 2013-м оказался влиятельнее и успешнее Лавренко. Кузьменко был депутатом Партии регионов, голосовал за диктаторские законы во время революции достоинства – а кропивничане обвиняют его даже в организации Антимайдана, доставке "титушек". Это, впрочем, не помешало Кузьменко на выборах мэра Александрии победить еще в первом туре, набрав 57,21% голосов.

Кузьменко на Антимайдане

Достижения: третье место в сезоне-2018/19

Динамо

Имя: Игорь Суркис

Капитал: 260 миллионов долларов (у обоих братьев на 2021 год)

У власти: с 2002

Рекордная покупка: Дьемерси Мбокани (11 млн евро, 2013)

Рекордная продажа: Андрей Ярмоленко (25 млн евро, 2017)

Игорь Суркис ФК Динамо Киев

И еще один человек из категории "в представлении не нуждается". Иногда кажется, что братьев Суркисов поставили в Динамо, чтобы сконцентрировать весь негатив (которого вокруг самого популярного клуба страны всегда много) на конкретных персонажах. Связи с Медведчуком, членство в ОПЗЖ, скандал с шубами, серые схемы с зарплатами Динамо, множество "просто" ошибок в трансферах и назначениях тренеров – боссов Динамо есть, за что ненавидеть. Конечно же, братья держат власть в клубе дольше, но в 1993-2002 гг. президентом был Григорий Суркис.

Но даже Дамблдор признавал, что любовь сильнее всего. И благодаря Суркисам Динамо спустя десятилетия все еще держится в топ-2 чемпионата Украины, постоянно играет в еврокубках, привозит гостей на роскошный Олимпийский, располагает великолепной академией, игроков из которых буквально разбирают клубы АПЛ – и имеет хорошие шансы весной взять тридцатое чемпионство. Это все кажется нормой для клуба с такими историей и масштабом – но, как мы видим, пропадание интереса того же Коломойского то к одному клубу, то к другому, приводило к их расформированию. И очереди из желающих прикупить Кривбасс, Волынь, Днепр не выстраивались.

Суркис любит клуб, поддерживает его даже в сверхсложные времена – и за это заслуживает если не взаимной любви, то уважения.

Достижения: 7 чемпионств (2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2020/21), 8 кубков (2002/03, 2004/2006, 2014/15, 2019/20, 2020/21) и 9 Суперкубков (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020) Украины