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Аграрии, магнаты, регионалы. Кто рулит украинским футболом

Віталій Пасічний — 21 февраля 2025, 06:00
Аграрии, магнаты, регионалы. Кто рулит украинским футболом

Уже на этой неделе возьмет старт чемпионат Украины по футболу. Какие бы сложные времена ни переживала наша страна, Украинская Премьер-лига проводится, а футбол продолжает оставаться самой дорогой игрушкой для отечественных бизнесменов.

Мы решили коротко рассказать о каждом из боссов Премьер-лиги – и попытаться понять, что мотивирует людей даже во время войны вкладываться в профессиональный спорт.

Ингулец

Имя: Александр Поворознюк
При власти*: с 2013 года
Рекордная покупка: – (только свободные агенты)
Рекордная продажа: Артем Смоляков (0,15 млн евро, 2023)

* – здесь и далее: имеется в виду власть именно вклубе

Президент Ингульца Александр Поворознюк
Александр Поворознюк
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Поворознюк – один из тех людей, которые многократно увеличили свою узнаваемость во время полномасштабной войны. В первые же недели его клип с нецензурным призывом президенту Украины посмотрели и послушали миллионы людей. Творение человека по прозвищу "Папа" стало одним из символов начала войны: сделанным на коленке, но очень эмоциональным и с однозначным посылом.

При этом в футбольных кругах Поворознюк выделялся давно. "Папа", сделавший состояние на аграрном бизнесе, подарил селу Петрово Кировоградской области клуб высшей лиги, который сам и основал. Руководит командой Поворознюк так же сверхэмоционально: позволял себе создавать клетку для фанатов соперника, угрожать снятием команды с чемпионата, когда УПЛ не аттестовала стадион, оскорблять журналиста, который спрашивал о трансферных планах.

Ни Бартулович и Ковалец на посту главного тренера, ни, тем более, какой-нибудь игрок не в состоянии отобрать у Поворознюка статус главной звезды клуба.

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Достижения: выход в финал Кубка-2018/19

Черноморец

Имя: Борис Кауфман
Капитал: 220 миллионов долларов
У власти: с 2021 года
Рекордная покупка: Вандерсон (0,1 млн евро, 2022)
Рекордная продажа: Владимир Салюк (0,5 млн евро, 2024)

Владелец Черноморца Борис Кауфман
Борис Кауфман
Форбс

Владелец заводов, газет, пароходов – или почти. В активах одессита Кауфмана и журнал "Фокус", и табачные, и алкогольные, и гостиничные компании – а в прошлом он контролировал компанию "Черномортехфлот". Стал олигархом во времена Януковича, да и в Раду приезжал в компании его сына Александра. Правда, уже после полномасштабного вторжения ему пришлось побывать и в СИЗО – и вышел он только после выплаты залога 129 миллионов гривен, которые назначил Высший антикоррупционный суд Украины.

Черноморцу о таких суммах остается лишь мечтать. Пожалуй, сейчас это самый проблемный клуб УПЛ: состав почти полностью сформирован арендованными игроками, а подписать игроков на контракт себе клуб позволить не может. Покупая клуб за считанные месяцы до 24.02.2022, Кауфман имел гораздо более амбициозные планы – но сейчас ему, очевидно, не до футбола. Инсайдеры в декабре 2024-го заявляли о возможной продаже клуба.

Оболонь

Имя: Александр Слободян
Капитал: 120 миллионов долларов
При власти: с 1999
Рекордная покупка: Денис Теслюк (0,35 млн евро, 2024)
Рекордная продажа: Игорь Краснопир (0,7 млн евро, 2024)

Владелец ФК Оболонь Александр Слободян
Александр Слободян
Форбс

Еще в прошлом веке пивной концерн решил взять под свое крыло киевский футбольный клуб. Тогда же президентом Оболони стал Слободян, который удерживает эту должность до сих пор. С одной поправкой: В 2012-м одна Оболонь прекратила существование, а другая появилась. Впрочем, на полномочиях Слободяна это никак не отразилось.

Амбиции клуба определяются тем, насколько успешно чувствует себя концерн. Впрочем, именно богатой Оболонь не была никогда. Клуб органично чувствует себя в амплуа "жить скромно, обходиться теми игроками, кто не нужен амбициозному никому". Получается неплохо: Игоря Краснопира, которого "пивовары" нашли в любительских турнирах, клуб летом продал в Рух за 700 тысяч евро.

Достижения: 14-е место в сезоне-23/24 для этой Оболони, 6-е место в сезоне-2003/04 для прошлой

ФК Левый Берег

Имя: Николай Лавренко
При власти: с 2017
Рекордная покупка: – (только свободные агенты)
Рекордная продажа: – (только свободные агенты)

Николай Лавренко и Виталий Первак
Николай Лавренко и Виталий Первак
ФК Ингулец

Босс "аистов" – редкий пример президента, который пришел в УПЛ уже со второй командой. Александрия, когда она еще была Полиграфтехникой, выходила в высшую лигу именно под руководством Лавренко. Тогда (он продал клуб в 2013-м) она решала более скромные задачи, но и конкуренция была намного выше.

Вернулся в футбол Лавренко в тандеме не с кем-то, а с Николаем Павловым: легендарный тренер имеет должность почетного президента клуба. Как и в Александрии, Лавренко старается играть сугубо украинским составом, обходиться скромными ресурсами. Его цитата перед дебютом в высшей лиге:

"С деньгами и дурак тебе команду построит. Попробуй построить, когда их нет".

Откуда деньги? В 2003-05 гг. возглавлял Государственную налоговую администрацию в Винницкой области, после этого возглавил ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина", крупную энергетическую компанию.

Достижения: выход в УПЛ в 2024 году

Ворскла

Имя: Константин Жеваго
Капитал: 1,3 миллиарда долларов
При власти: с 2004
Рекордная покупка: Адеринсола Эсеола (0,8 млн евро, 2021)
Рекордная продажа: Дмитрий Ризнык (3 млн евро, 2023)

Президент Ворсклы Константин Жеваго
Константин Жеваго
ФК Ворскла

Новичок списка людей под санкциями СНБО. 13 февраля на Жеваго были наложены санкции, которые подразумевают блокировку активов – так что, возможно, в ближайшее время большие перемены ждут и Ворсклу.

Впрочем, Константин Валентинович в последние годы должен был привыкнуть к работе под давлением. Даже за время после полномасштабного вторжения он столкнулся с такими событиями, как:

  1. задержание в Куршевеле;
  2. суд о его экстрадиции;
  3. отказ экстрадиции из Франции;
  4. заочный арест в Украине.

И ничего, на фоне этого Ворскла и в еврокубки выходила, и, по современным меркам, просто шиковала. Потратить на трансферы более миллиона евро летом 2022-го – удивительная роскошь, а полтавчане и на зарплаты Скрипнику и компании не скупились.

Пусть Жеваго и родился на территории страны-террориста, а его юность прошла на Запорожье, как бизнесмен он плоть от плоти Полтавщины. И его компания Ferrexpro добывает железную руду в данном регионе, и начинал, еще в прошлом веке, с заместителя председателя совета ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат". За эти 20 лет он принес полтавским фанатам немало положительных эмоций – вопрос в том, что будет дальше.

Достижения: выигрыш Кубка Украины-2008/09, третье место в чемпионате-2017/18

Колос

Имя: Андрей Засуха
При власти: с 2012
Рекордная покупка: Аринальдо Ррапай (0,55 млн евро, 2024)
Рекордная продажа: Кирилл Фесюн (2,7 млн евро, 2024)

Еще один аграрный клуб. Андрей Засуха как создал в Коваливке команду, так и дотянул ее до участия в еврокубках. Масштаб Колоса больше масштаба Ингульца: и стадион давно достроен, и команда занимает места гораздо выше.

Андрей Засуха и его жена
Андрей Засуха и его жена
ФК Колос

Семейство Засух построило под Киевом проект, по сравнению с которым меркнут любые потемкинские деревни. Анатолий был губернатором Киевской области еще во времена президентства Кучмы, Татьяна дважды избиралась в Верховную Раду от Партии регионов. Вместе они создали агропредприятие "Свитанок", которое было одним из главных в стране – и Коваливку развили на зависть многим:

Футбольный клуб, которым руководит сын Анатолия и Татьяны Андрей Засуха – реклама Коваливки. Благодаря ему о поселении Киевской области узнали сотни тысяч людей. Но в последнее время на этом небе появились тучи. Согласно независимым расследованиям, у президента Колоса российский паспорт. Ну а то, что Анатолий Засуха в 2002-м году получал "орден дружбы" из рук Владимира Путина, а Татьяна Засуха избиралась в Раду от Партии регионов – просто факт их биографий.

ЛНЗ

Имя: Виктор Кравченко
Капитал: 110 миллионов долларов
У власти: с 2020
Рекордная покупка: Александр Драмбаев (0,5 млн евро, 2024)
Рекордная продажа: – (только свободные агенты)

Президент ЛНЗ Виктор Кравченко
Виктор Кравченко
ФК ЛНЗ

Здесь все очень очевидно. Команду Лебединского семенного завода спонсирует Лебединский семенной завод – даже переезд в Черкассы не стал поводом менять название. Для семейства Кравченко это династийное дело: еще дед Виктора Кравченко-младшего Виктор Кравченко-старший разнообразил продукцию ЛНЗ.

Всего 5 лет назад эта команда играла в любителях, но сейчас, очевидно, дела у бизнеса идут хорошо, поскольку клуб может приобрести столько легионеров.

Достижения: седьмое место в чемпионате-2023/24

Верес

Имя: Иван Надеин
У власти: с 2019 года
Рекордная покупка: Самуэль Нонго (0,1 млн евро, 2024)
Рекордная продажа: Яго Сикейра (0,35 млн евро, 2025)

ФК Верес
Иван Надеин
Владелец Вереса Иван Надеин

Один из пионеров на рынке биотоплива Украины, Надеин в свои 42 года – практически самый молодой президент лиги. Младше него только Засуха и Кравченко, но они свои активы скорее унаследовали, чем возглавили. Уже в 28 лет он основал компанию "Укртепло", которая пыталась заменить газ на альтернативные источники энергии. Одна из биогазовых станций, принадлежащих Надеину, расположена именно в Ровно, который представляет Верес – этим, видимо, и обусловлен выбор футбольного актива.

Управляет своим активом Надеин тоже не так, как "ветераны" своими. Он не боится экспериментировать: например, снимать сериал "Футболист", с допуском камер в раздевалку даже в перерывах матчей, или выпускать серию интервью, в которых сам Надеин беседует с другими президентами клубов. Иван Алексеевич мечтает об идее самоокупаемости и акционерного общества – настолько, что даже на резервной форме Вереса написаны имена всех акционеров клуба.

Верес

Что на выходе? Финансовые результаты за прошлый год ждать еще рано, но в 2023-м доходы клуба составили 94 миллиона гривен, а расходы превысили 115. Есть, мягко говоря, что улучшать, но видно, что клуб пытается заработать на всех фронтах: 41 миллион доходов на спонсорстве – большой успех для украинской провинции. Еще одна вещь, которую сложно выразить цифрами, но которая заметна каждому, кто включает матчи Вереса: стадион команды по атмосфере один из лучших в лиге.

Заря

Имя: Евгений Геллер
При власти: с 2009
Рекордная покупка: Богдан Михайличенко (1 млн евро, 2019)
Рекордная продажа: Андрей Лунин (8,5 млн евро, 2018)

Евгений Геллер
Евгений Геллер
ФК "Заря

Когда-то он был главой бюджетного комитета Верховной рады, а "Экономическая правда" характеризовала его функции как "контролер партийной кассы". Это было во времена безраздельной власти Партии регионов – и с тех пор Геллер во влиянии потерял.

В 2014 году Заря потеряла дом, базу, ядро болельщиков – но в позициях в турнирной таблице только приобрела. До начала войны клуб не ставил перед собой других целей, кроме как не вылететь из высшей лиги – потом начал регулярно играть в еврокубках. И, конечно, Геллер не стал тратить какие-то огромные деньги: Заря просто воспользовалась моментом, когда десяток команд высшей лиги либо расформировались, либо откатились на несколько уровней ниже.

Заря – едва ли не единственная команда УПЛ, которая доходами от продаж своих футболистов зарабатывает деньги на свое существование. Хорошее десятилетие луганчане прекрасно собирали тех игроков, которые не нужны Шахтеру и Динамо, брали с ними 3-5 места – и, во-первых, зарабатывали деньги в еврокубках, а во-вторых, дорого продавали игроков.

Кроме фантастической продажи вратаря в Реал, в списке трансферных удач луганчан гораздо более скромные, но все равно достойные переходы Русина в Сандерленд, Герреро и Караваева в Динамо (все трое – ценой по 2,5 миллиона), Батагова в Трабзонспор (1,83 миллиона), Бонавентуре в Брюгге (1,4 миллиона).

Правда, последние пару сезонов клуб не так успешен: не выходит и даже не борется за еврокубковую зону. Найдется ли желающий усилиться Джорданом?

Достижения: третье место в сезонах-2016/17, -2019/20, -2020/21 и -2022/23

Рух

Имя: Григорий Козловский
При власти: с 2009
Рекордная покупка: Игорь Краснопир (0,7 млн евро, 2024)
Рекордная продажа: Игорь Краснопир и Алексей Сыч (каждый – 1 млн евро, 2025)

Владелец Руха Григорий Козловский
Григорий Козловский
ФК "Рух

Де-юре бывший директор и совладелец ООО "Винниковская табачная фабрика" благодаря Руху проложил путь во Львов. Владельцем Руха – на тот момент любительской команды – он, как уже указано выше, стал в 2009-м. Еще до любительских лиг Рух переманивал таких звезд, как Шацких и Алиев; впоследствии Рух (Винники) превратился в Рух (Львов), а в 2020-22 гг. Козловский был депутатом львовского горсовета.

Козловский серьезно вложился в инфраструктуру, уступая разве Шахтеру и Динамо. Молодежная команда Руха становилась чемпионом Украины, обыгрывала миланский Интер – и это был не тот случай, когда игроки блеснули на юниорском уровне, а потом исчезли. Наоборот, академия клуба воспитала команду, которая показала полную боеспособность на уровне высшей лиги: шестое место в прошлом сезоне клуб занял почти исключительно воспитанниками.

До последнего времени Козловский выглядел одним из самых амбициозных президентов лиги. К сожалению, недавно Рух решил стать своеобразной "фермой" для Карпат.

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Карпаты

Имя: Владимир Маткивский
При власти: с 2020
Рекордная покупка: Игорь Краснопир и Алексей Сыч (каждый – 1 млн евро, 2025)
Рекордная продажа: Максим Мельниченко (0,3 млн евро, 2024)

Владимир Маткивский
Владимир Маткивский

Акционерное общество "Радеховский сахар" – крупнейший производитель сахара в Украине. Каждый третий килограмм в 2024 году производился компанией Маткивского! И владелец денег на детище не жалеет: гендиректор клуба Андрей Русол в недавнем интервью признал, что по бюджету Карпаты явно уступают лишь Динамо, Шахтеру и Полесью. Бюджет Карпат, по его словам, лавирует между 5 и 10 миллионами евро.

После выхода в высшую лигу клуб сразу закупился легионерами, но теперь, как видим, обратил внимание и на внутренний рынок.

Полесье

Имя: Геннадий Буткевич
Капитал: 530 миллионов долларов
У власти: с 2021 года
Рекордная покупка: Факундо Батиста (1,75 млн евро, 2025)
Рекордная продажа: Артем Смоляков (2 млн евро, 2025)

Президент Полесья Геннадий Буткевич
Геннадий Буткевич
ФК Полесье

Одна аббревиатура, язык делает три маленьких шага: АТБ. Самая масштабная сеть супермаркетов Украины имеет трех совладельцев, но даже трети от доходов такой сети достаточно, чтобы шиковать в современной УПЛ.

А Буткевич как раз шикует. Сложно иначе охарактеризовать контракт с Усиком (это же какие деньги нужно отвалить человеку с десятками миллионов долларов дохода за одно присутствие в заявке?); строительство нового стадиона, хотя "Центральный стадион" в Житомире был достроен лишь 4 года назад; найм в пресс-службу Александра Денисова; выпуск книги к 65-летию клуба... И, конечно, трансферы, трансферы, трансферы.

За те полтора года, которые прошли после выхода команды в высшую лигу, Полесье заплатило деньги за 20 (!) разных футболистов. Это при том, что в клуб и свободными агентами переходили такие игроки, как Бабенко, Волынец, Леднев. Конечно же, все новички играть не могут – и поэтому Полесье за эти полтора года дважды меняло тренеров и стартовый состав обновило, по сути, полностью. Успехи на поле, конечно, есть, но есть много осечек. Хотя для Буткевича, вероятно, каждая из трех побед над Шахтером была похожа на трофей.

Достижения: четвертое место в сезоне-2023/24

Кривбасс

Имя: Константин Караманиц
У власти: с 2020
Рекордная покупка: Иван Дибанго (0,5 млн евро, 2023)
Рекордная продажа: Даниил Бескоровайный (0,9 млн евро, 2024)

Константин Караманиц
Константин Караманиц
ФК Кривбасс

Караманиц– основатель компании "Рудомайн", которая добывает руду в том самом Криворожском бассейне, давшем название футбольному клубу. Но, конечно, просто смешно связывать последние успехи Кривбасса именно с ним. Даже Вернидуб из ВСУ никогда в Кривбасс не приехал бы, если бы не Владимир Зеленский.

"Я нашему Юрию Корявченкову поставил задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы таки в Кривом Роге Кривбасс вернуть. Даже не только потому, что мы из Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", – сказал гарант в 2020-м году.

После этого провинциальный ФК Горняк из второй лиги переименовали в Кривбасс, Караманиц стал его президентом – и клуб получил достаточное финансирование, чтобы выйти в УПЛ и там бороться за высокие места. Ну а в 2021-м Государственная служба геологии и недр Украины дала "Рудомайну" спецразрешение, благодаря которому компания Караманица увеличила объем добычи руды.

Достижения: третье место в сезоне-2023/24

Шахтёр

Имя: Ринат Ахметов
Капитал: 4 миллиарда долларов
У власти: с 1996 года
Рекордная покупка: Бернард (25 млн евро, 2013)
Рекордная продажа: Михаил Мудрик (70 млн евро, 2023)

Владелец Шахтера Ринат Ахметов
Ринат Ахметов
Фонд Рината Ахметова

Нужно ли что-то говорить? Если вы украинец, вы слышали об этом человеке много раз. Ахметов на пике развития бизнеса имел активы, которые превышали 20 миллиардов долларов. С началом войны стоимость его компаний сильно снизилась, но когда мы говорим о бизнесмене такого уровня, то его успешность коррелирует с успешностью страны как таковой. ДТЭК, SCM, Метинвест приносят Ахметову огромную прибыль, но также формируют сотни тысяч рабочих мест. От потери Азовстали Ахметов, конечно, потерял сколько-то миллиардов, но десятки тысяч простых людей потеряли жизнь и жилье.

Шахтер по масштабам вполне соответствует финансовой империи своего босса. Большой командой он был и в девяностые, но даже чемпионство, не говоря о еврокубках, не выигрывал ни разу. При Ахметове клуб увидел и Кубок УЕФА, и игроков сборной Бразилии, и множество украинских титулов. Даже в наши сложные времена клуб покупает игроков за десятки миллионов евро – видимо, очень хочет порадовать босса к 30-летию прихода в Шахтер.

При этом "горняки" много и зарабатывают. 70 миллионов евро за Мудрика – сумма не окончательная, различные успехи игрока в частности и Челси в целом могут увеличить сумму выплат до 100 миллионов. Согласно финансовому отчету клуба за прошлый сезон, клуб заработал 2,82 миллиарда гривен – 1,92 миллиарда из них составили призовые от ФИФА и УЕФА. 408 миллионов гривен Шахтер заплатил налогами.

Достижения: Кубок УЕФА-2008/09, 15 чемпионств (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2022/23, 2023/24), 13 Кубков (1996/97, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2020/11 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2023/24) и 9 Суперкубков (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021) Украины

Александрия

Имя: Сергей Кузьменко
При власти: с 2013 года
Рекордная покупка: Валерий Лучкевич (0,25 млн евро, 2019)
Рекордная продажа: Валерий Бондаренко (0,6 млн евро, 2019)

Президент Александрии Сергей Кузьменко
Сергей Кузьменко
ФК Александрия

А вот и человек, которому продал клуб Лавренко в 2013-м. Футбольные клубы Кузьменко совпадают по имени с его активами. Если в нулевые он владел футбольным клубом УкрАгроКом и был директором общества с таким же именем, то сейчас одновременно президент Александрии и мэр понятно, какого города. Именно с УкрАгроКомом Кузьменко объединил ПФК Александрия, отбросив в новосозданном клубе букву "П" в аббревиатуре.

Кузьменко – еще один аграрий, это не очень интересно. Гораздо интереснее, в связи с чем он в 2013-м оказался влиятельнее и успешнее Лавренко. Кузьменко был депутатом Партии регионов, голосовал за диктаторские законы во время революции достоинства – а кропивничане обвиняют его даже в организации Антимайдана, доставке "титушек". Это, впрочем, не помешало Кузьменко на выборах мэра Александрии победить еще в первом туре, набрав 57,21% голосов.

Кузьменко на Антимайдане
Кузьменко на Антимайдане

Достижения: третье место в сезоне-2018/19

Динамо

Имя: Игорь Суркис
Капитал: 260 миллионов долларов (у обоих братьев на 2021 год)
У власти: с 2002
Рекордная покупка: Дьемерси Мбокани (11 млн евро, 2013)
Рекордная продажа: Андрей Ярмоленко (25 млн евро, 2017)

Президент Динамо Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

И еще один человек из категории "в представлении не нуждается". Иногда кажется, что братьев Суркисов поставили в Динамо, чтобы сконцентрировать весь негатив (которого вокруг самого популярного клуба страны всегда много) на конкретных персонажах. Связи с Медведчуком, членство в ОПЗЖ, скандал с шубами, серые схемы с зарплатами Динамо, множество "просто" ошибок в трансферах и назначениях тренеров – боссов Динамо есть, за что ненавидеть. Конечно же, братья держат власть в клубе дольше, но в 1993-2002 гг. президентом был Григорий Суркис.

Но даже Дамблдор признавал, что любовь сильнее всего. И благодаря Суркисам Динамо спустя десятилетия все еще держится в топ-2 чемпионата Украины, постоянно играет в еврокубках, привозит гостей на роскошный Олимпийский, располагает великолепной академией, игроков из которых буквально разбирают клубы АПЛ – и имеет хорошие шансы весной взять тридцатое чемпионство. Это все кажется нормой для клуба с такими историей и масштабом – но, как мы видим, пропадание интереса того же Коломойского то к одному клубу, то к другому, приводило к их расформированию. И очереди из желающих прикупить Кривбасс, Волынь, Днепр не выстраивались.

Суркис любит клуб, поддерживает его даже в сверхсложные времена – и за это заслуживает если не взаимной любви, то уважения.

Достижения: 7 чемпионств (2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2020/21), 8 кубков (2002/03, 2004/2006, 2014/15, 2019/20, 2020/21) и 9 Суперкубков (2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020) Украины

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