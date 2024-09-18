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Хотів вкусити за дупу, але передумав: клуб зірки Голлівуду провів веселий матч із Бірмінгемом

Богдан Войченко — 18 вересня, 23:11
Хотів вкусити за дупу, але передумав: клуб зірки Голлівуду провів веселий матч із Бірмінгемом
Бійка гравців
The Sun

Після інциденту на полі сталася бійка через гравця Рексема, який мало не вкусив футболіста Бірмінгема. "Синьо-білі" здолали суперників із рахунком 3:1, але напруга зросла ближче до кінця матчу.

Конфлікт почався після того, як нападник Рексема Пол Маллін був грубо збитий Алексом Кокрейном. Футболіст опинився зверху і, здавалося, хотів вкусити суперника, але передумав в останній момент.

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Після цього Крістіан Бєлік із Бірмінгема почав штовхати Малліна, і обидва схопилися за футболки, що спричинило масову сутичку на полі. Джеймс отримав жовту картку, а поляка згодом вилучили.

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Фанати команди господарів захоплено реагували на сутичку, хоча один з них перейшов межу, кинувши в Маккліна стакан. Гравець несподівано зробив ковток і, йдучи з поля, жестом спровокував трибуни.

Нагадаємо, Рексем належить відомому актору Райану Рейнольдсу, який декілька років тому придбав клуб, а зараз робить усе можливе, аби просувати його у медійному полі.

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