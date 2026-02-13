Росія не поважає чесну гру: вихованці Локомотива передали Інфантіно м’яч зі зруйнованого спорткомплексу

Вихованці футбольної академії київського Локомотива передали Президенту ФІФА Джанні Інфантіно футбольний м'яч, який дістали зі спорткомплексу Укрзалізниці, зруйнованого ворожою ракетою в січні 2024 року.

Про це повідомляє Ukrainianrailways.

З часу російського обстрілу діти залишились без власного стадіону та наразі змушені тренуватись на інших аренах.

"Чесна гра – це повага до суперників, правил і всіх учасників змагань. Росія не поважає цих правил. Ми просимо вас підтримати дітей України, які хочуть грати у футбол і жити без страху", – йдеться у зверненні до Джанні Інфантіно.

Нагадаємо нещодавно Інфантіно заявив, що відсторонення Росії від міжнародних змагань не принесло жодної користі. Президент ФІФА висловив сподівання на повернення представників країни-агресора, але спочатку на молодіжному рівні.

На скандальну заяву президента ФІФА відреагував легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек, який закликав зупинити повернення російських команд на міжнародну арену.

Також Джанні Інфантіно розкритикували міністр молоді і спорту України Матвій Бідний, глава МЗС України Андрій Сибіга, тренер Мирон Маркевич, генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та колишній головний тренер Динамо та національної збірної України Йожеф Сабо.