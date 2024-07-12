Десна може відродитися за рахунок клубу Першої ліги

Чернігівська Десна може знову з'явитися на футбольній карті України за рахунок вишгородського Діназа.

Про це повідомляє Український Футбол.

За інформацією джерела, група інвесторів планують відродити ім'я Десни, зайшовши у Діназ, директором якого є колишній півзахисник чернігівської команди Сергій Старенький.

Зазначається, що команду має очолити колишній наставник Десни Олександр Рябоконь, який після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ймовірну реінкарнацію чернігівського клубу під назвою "Десна-1960".