Рябоконь відновив кар'єру в клубі Першої ліги

Першоліговий Діназ призначив новим головним тренером Олександра Рябоконя, який раніше працював з чернігівською Десною.

Про це повідомив кореспондент "Українського футболу" Дмитро Вєнков.

За інформацією джерела, Рябоконь вже готує команду до нового сезону Першої ліги. Також клуб хоче запросити Єгора Картушова та Владислава Огірю, які вже грали під керівництвом тренера в Десні.

Минулий сезон Діназ завершив на 5-му місці в "групі вибування".

Нагадаємо, останнім клубом Рябоконя була Десна. Клуб припинив виступи після сезону-2021/22 через повномасштабне вторгнення Росії. Тоді він посів сьому сходину в чемпіонаті України.

Раніше повідомлялося, що група інвесторів планує відродити ім'я Десни, зайшовши у Діназ, директором якого є колишній півзахисник чернігівської команди Сергій Старенький.