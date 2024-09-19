Наставник Динамо Загреб залишив клуб після ганебної поразки від Баварії

Головний тренер Динамо Загреб Сергій Якирович залишив посаду наставника команди.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Зазначається, що сторони домовилися розірвати контракт за згодою сторін. У стартовому турі Ліги чемпіонів Динамо на виїзді зазнало розгромної поразки від Баварії, пропустивши 9 голів.

Напередодні у місцевому чемпіонаті була мінімально поразка від Хайдука (0:1).

Якирович очолив клуб влітку 2023 року. Минулого сезону під керівництвом 47-річного фахівця Динамо стало чемпіоном та виграло Кубок Хорватії.