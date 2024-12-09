Переконливе Динамо та стратегічна поразка Олександрії. Підсумки 16 туру УПЛ

Клуби Української Прем'єр-ліги провели черговий насичений тур. 14 команд зіграли 7 матчів (свій поєдинок Інгулець та Зоря дограють уже в наступному році), у яких подарували вболівальникам найрізноманітніші емоції.

У 16-му за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию лише в 1 матчі. Варто відзначити, що другий раз поспіль тур УПЛ виходить привабливим з точки зору кількості забитих м'ячів. Загалом футболісти провели 21 гол, 5 із яких глядачі побачили в одному матчі. Цікаво, що одразу з матчі закінчилися з рахунком 3:1. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Олександрія попрощалася з рекордною безпрограшною серією в історії клубу. До гри з Динамо у Києві команда Руслана Ротаня не знала поразок на внутрішній арені протягом 21 матчу.

ФК Динамо

Однак у грі з найтитулованішим клубом Східної Європи на його полі "агрономи" цього разу виявилися безпорадними. Динамо було ефективним на завершальній стадії, тоді як олександрійці припустилися кількох непоправних помилок у обороні.

Матч туру

Київське Динамо переграло Олександрію на стадіоні імені Валерія Лобановського. У центральному матчі туру та другому поспіль протистоянні з колективом Олександра Шовковського команда з Кіровоградської області отримала у свої ворота 3 м'ячі без відповіді.

ФК Динамо

Таким чином, "біло-синій" столичний клуб зробив серйозну заявку на титул так званого зимового чемпіона. Перед завершальним матчем першої частини сезону "динамівці" випереджають Олександрію на 3 бали. Крім того, після цієї поразки колектив Ротаня ще й підпустив Шахтар на відстань у 4 бали (в "гірників" 1 матч у запасі).

Гравець туру

Амбросій Чачуа записав у свій актив 2 забитих м'ячі у грі з Вересом. Львівський клуб зумів провести у ворота клубу з Рівного 5 м'ячів без відповіді, й саме Чачуа у матчі рахунок відкрив. Крім того, хавбек забив 3 м’яч у поєдинку.

ФК Карпати

З початку сезону на рахунку Чачуа уже 7 голів у всіх турнірах. Також футболіст записав у свій актив 1 результативну передачу. На це 30-річному півзахиснику знадобилося 18 матчів.

Тенденція туру

16 ігрове коло подарувало незвично велику кількість матчів із гарною результативністю. Говорячи букмекерською термінологією, одразу 5 матчів із зіграних 7 були "верховими" – себто принесли більш як 2 забиті м'ячі за підсумками 90 хвилин.

Привабливий, з точки зору кількості голів, підсумок на табло, ми бачили в двох іграх у Львові, а також так само у двох матчах у Києві та грі в Одесі. Варто відзначити й те, що в 4 іграх у 16 турі забивала лише одна з команд.

Команда туру

Карпати провели найкращий матч із початку сезону. Львів'яни здобули сьому перемогу, й третю – розгромну. Однак саме у матчі з Вересом "леви" домінували, та не залишили супернику жодного шансу зачепитися бодай за 1 гол у відповідь.

Після гучного успіху "зелено-білі" не тільки закріпилися на 6 позиції, а й зрівнялися за кількістю залікових балів із Поліссям (у команд по 24 очки). Піднятися вище новачок УПЛ вже не зможе, а от варіант опуститися нижче у випадку невдачі у своїй грі та перемоги іншої команди зі Львова Руха можливий.

Повернення туру

Ігор Краснопір відзначився забитим м'ячем уперше з початку жовтня. Тоді нападник Руху забив у ворота Олександрії. Відтоді "суха" серія ексфорварда Оболоні тривала 7 матчів.

Голом у ворота Полісся Краснопір довів кількість результативних ударів до 6 голів. Його показник – 7-8 в УПЛ.

Тренер туру

Столичний Лівий берег (домашній стадіон клубу знаходиться в Києві) здобув третю перемогу з початку сезону. Для дебютанта УПЛ кожен заліковий бал – на вагу золота. Тим паче – у протистоянні не з прямим конкурентом за виживання.

ФК Шахтар

Саме такою командою нині є ЛНЗ. Однак у домашній грі з черкащанами Лівий берег провів майже бездоганну, з точки зору симбіозу дій у обороні та атаці матч. Саме тому наставник команди з передмістя Києва Віталій Первак уперше з початку сезону заслуговує гучного визнання.

Попередження туру

Імад Ашур таки став ближчим до відставки. У розмові перед стартом туру ми говорили про непросте становище тренера Полісся у зв'язку з невдалою серією на чолі клубу з Житомира. Поразка від Руху стала для "вовків" уже 4 за останні 6 матчів.

Таким чином, житомирці відстають від Кривбаса на 4 бали, й подолати цей негативний гандикап за підсумками першої частини сезону вже не вдасться. В останньому у 2024 році турі Полісся зіграє з Шахтарем на своєму полі.

Гол туру

Ілля Нестеренко відзначився єдиним голом полтавської Ворскли у матчі з Шахтарем. 21-річний хавбек провів уже 2 м'яч із початку сезону. На це йому знадобилося 17 матчів. Також на рахунку Нестеренка 1 результативна передача.

Півзахисник отримав м'яча від партнера Андрія Бацули на 76-й хвилині, і завдяки вдалому зміщенню з лівого флангу ближче до центру йому вдався ефектний удар у дальній верхній кут воріт суперника. Таким чином, цей гол дозволив Ворсклі уникнути розгромної поразки.

Цитата туру

У наступному турі Кривбас на своєму полі зіграє з Карпатами. Й головний тренер клубу з Кривого Рогу Юрій Вернидуб цей матч уже прокоментував.