Динамо потрапило у десятку найкращих клубів світу за кількістю власних вихованців

Київське Динамо потрапило до топ-10 клубів зі всього світу за кількістю власних вихованців, які нині виступають у вищих дивізіонах 49 ліг на професійному рівні.

Про це повідомляє CIES Football Observatory.

Зв інформацією поталу, наразі 74 випускники Динамо грають на професійному рівні, що робить академію київського клубу однією з найпродуктивніших у світі.

Очолює список найкращих академій Бенфіка, за яку виступає голкіпер збірної України Анатолій Трубін, на другому місці аргентинський Бока Хуніорс, а замикає трійку лідерів каталонська Барселона.

Після 11-ти турів Динамо очолює турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги, маючи в активі 26 очок. У наступному турі кияни вдома прийматимуть Інгулець. Поєдинок заплановано на 3 листопада.