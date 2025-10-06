Динамо та Шахтар зацікавлені у трансфері 17-річного вінгера Омонії

Київське Динамо разом з донецьким Шахтарем зацікавлені у підписанні 17-річного вінгера кіпрської Омонії U-19 Владіміроса Савви, який має українське коріння.

Про це повідомляє THIS IS MAPPA: CYPRUS FOOTBALL PODCAST.

Окрім українських клубів, інтерес до гравця проявляє італійська Аталанта.

У квітні цього року 17-річного Савву було визнано найкращим гравцем Кубку Сицилії. Владімірос народився на Кіпрі у місті Пафос, однак має українське коріння та теоретично може грати за збірну України.

Нагадаємо, матч Динамо проти Металіста 1925 завершився з рахунком 1:1. Це четверта поспіль нічия для "біло-синіх" в чемпіонаті України.

Також поєдинок між Шахтарем та ЛНЗ завершився сенсаційною розгромною перемогою черкаського клубу з рахунком 4:1. Попри поразку, "гірники" залишилися на вершині таблиці.