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Найкращий бомбардир сезону УПЛ 2024/25: Динамо показало всі голи Ваната в чемпіонаті

Олексій Мурзак — 29 травня 2025, 19:09
Найкращий бомбардир сезону УПЛ 2024/25: Динамо показало всі голи Ваната в чемпіонаті
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Динамо оприлюднило добірку всіх голів свого нападника Владислава Ваната в сезоні Української Прем'єр-ліги 2024/25, який у підсумку став найкращим бомбардиром чемпіонату, що завершився.

Відео з'явилося на клубному каналі чемпіонів України в YouTube.

Нагадаємо, Ванат удруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонат України з футболу. У сезоні-2024/25 форвард киян відзначився 17 разів та випередив нападника Кривбаса Єгора Твердохліба, який забив 14 м'ячів в УПЛ.

До нього це досягнення підкорялося ексфорварду "біло-синіх" Олегу Блохіну. Легенда Динамо ставав найкращим бомбардиром СРСР у 1972, 1973, 1974 та 1975 роках. Зазначимо, що це два єдині випадки в історії київського клубу.

Раніше повідомлялося, що Ванатом цікавиться низка клубів Англійської Прем'єр-ліги. Сума відступних за гравця складає 16 мільйонів.

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