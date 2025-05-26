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Найкращий бомбардир УПЛ зацікавив клуб АПЛ

Олександр Булава — 26 травня 2025, 20:51
Найкращий бомбардир УПЛ зацікавив клуб АПЛ
Бражко і Ванат
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Форвард Динамо Владислав Ванат може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Football Insider.

Гравцем цікавляться Евертон, Фулгем і Лідс. Сума відступних за нападника складає 16 млн фунтів.

Зазначається, що скаути Лідса, який повернувся в АПЛ за підсумками сезону 2024/25, регулярно стежили за виступами 23-річного українця. Керівництво клубу вважає клаусулу гравця помірною.

Нагадаємо, Ванат удруге поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонат України з футболу. У сезоні-2024/25 форвард киян відзначився 17 разів та випередив нападника Кривбаса Єгора Твердохліба, який забив 14 м'ячів в УПЛ.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Колосом, завершивши кампанію без жодної поразки. Таке відбулося лише вчетверте в історії Динамо.

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