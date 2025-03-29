Цей фактор сьогодні став вирішальним: Пономарьов – про поразку Руха від Динамо

Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Динамо (0:2) у 22 турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що рівень киян значно перевершує рівень його команди.

Слова фахівця наводить пресслужба львівського клубу.

"Рівень гравців Динамо перевершує рівень гравців Руху і саме цей фактор сьогодні став вирішальним. Кияни реалізували свої моменти і здобули 3 очка. Ми будуємо нову команду, адже в нас багато новачків. І так був дуже молодий колектив, а за цю зиму в нас сталось багато змін.



Щоб все це запрацювало потрібен час. Епізодами команда демонструє хорошу гру, але нам не вистачає цілісності. Ми не здаємось і я впевнений, що Рух побудує нову боєздатну команду", – зазначив тренер.