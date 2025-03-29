Цей фактор сьогодні став вирішальним: Пономарьов – про поразку Руха від Динамо
Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Динамо (0:2) у 22 турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що рівень киян значно перевершує рівень його команди.
Слова фахівця наводить пресслужба львівського клубу.
"Рівень гравців Динамо перевершує рівень гравців Руху і саме цей фактор сьогодні став вирішальним. Кияни реалізували свої моменти і здобули 3 очка. Ми будуємо нову команду, адже в нас багато новачків. І так був дуже молодий колектив, а за цю зиму в нас сталось багато змін.
Щоб все це запрацювало потрібен час. Епізодами команда демонструє хорошу гру, але нам не вистачає цілісності. Ми не здаємось і я впевнений, що Рух побудує нову боєздатну команду", – зазначив тренер.
Він також поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Динамо в Кубку України.
"Поєдинок в Кубку – гра на виліт, і в цьому матчі не буде права на помилку. Тож наступна гра з Динамо відрізнятиметься від того, що було в матчі чемпіонату. Хоч до цього поєдинку буде лише три дні, але Руху вдасться підійти до нього в повній бойовій готовності", – запевнив тренер.
Динамо відновило перевагу в чотири очки над Олександрією, яка у свою чергу здолала Лівий берег та продовжила гонитву за лідером УПЛ. Також не відстає Шахтар, який переміг Оболонь.
Рух продовжує посідати дев'яте місце таблиці чемпіонату України, маючи в активі 26 очок.