Динамо – Осієк: онлайн-відеотрансляція товариського матчу
Динамо Київ
Київське Динамо продовжує підготовку до кваліфікації Ліги чемпіонів та зіграє свій черговий товариський матч – суперником стане хорватський Осієк.
Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "біло-синіх" та сайт "Чемпіон".
Онлайн-відеотрансляція Динамо – Осієк
Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0. Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда.
Також підопічні Шовковського розписали нічиї із Вест Бромвічем та Корвінулом.
Напередодні визначився суперник киян у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.