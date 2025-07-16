Динамо – Осієк: онлайн-відеотрансляція товариського матчу

Київське Динамо продовжує підготовку до кваліфікації Ліги чемпіонів та зіграє свій черговий товариський матч – суперником стане хорватський Осієк.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме Youtube-канал "біло-синіх" та сайт "Чемпіон".

Онлайн-відеотрансляція Динамо – Осієк

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0. Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда.

Також підопічні Шовковського розписали нічиї із Вест Бромвічем та Корвінулом.

Напередодні визначився суперник киян у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.