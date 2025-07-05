Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Динамо – Кішварда: онлайн-трансляція першого спарингу чемпіона України

Микола Дендак — 5 липня 2025, 11:43
Динамо – Кішварда: онлайн-трансляція першого спарингу чемпіона України
ФК Динамо Київ

Чинний чемпіон України київське Динамо продовжує підготовку до нового сезону-2025/26.

У межах літніх зборів в Австрії команда проведе перший товариський матч. Суперником стане угорська Кішварда – переможець Першої ліги Угорщини.

Матч відбудеться 5 липня о 18:00 за київським часом. Дивіться трансляцію поєдинку, організовану пресслужбою Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Нагадаємо, на літні збори Динамо відправилося 28 червня. Перший офіційний матч команди в новому сезоні запланований на 22 липня в межах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Динамо вже дізналося першого суперника у відборі ЛЧ. Український колектив зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

LIVE трансляція Динамо Київ Кішварда товариський матч Пряма трансляція

LIVE трансляція

Металіст 1925 – Панатінаїкос: онлайн-трансляція товариського матчу
Магучіх та Левченко змагаються на етапі Діамантової ліги у Парижі: онлайн-трансляція
Хорватія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Україна – Албанія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Бетіс – Челсі 1:4: як клуб Мудрика виграв Лігу конференцій сезону-2024/25

Останні новини