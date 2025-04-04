Динамо Київ – Лівий Берег: де дивитися матч 23 туру УПЛ

Київське Динамо прийматиме луганську Лівий Берег проведуть матч 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в неділю, 6 квітня, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Окрім того, матч буде транслюватися на каналі 2+2 та YouTube-каналі Динамо Київ.

Напередодні поєдинку Динамо Київ очолює турнірну таблицю чемпіонату України, заробивши 54 очки за 22 тури. Найближчий переслідувач Олександрія наразі відстає на 4 залікові пункти.

У попередньому турі підопічні Олександра Шовковського впевнено переграли Рух, який пізніше також пройшли у чвертьфіналі Кубку України.

Лівий Берег мінімально поступився Олександрії в минулому турі, наразі кияни знаходяться на 11 позиції в чемпіонаті України, випереджаючи Зорю, яка знаходиться в зоні перехідних матчів, на одне очко.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, перемогу здобуде команда Шовковського з коефіцієнтом 1,22. На нічию дають 6,20, а успіх Руха оцінюється у 13,00.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.