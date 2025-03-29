Олександрія мінімально перемогла Лівий берег: огляд матчу УПЛ

Олександрія на виїзді обіграла Лівий берег у межах 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

Єдиний гол в активі Євгена Смирного, який головою замкнув подачу з кутового.

Чемпіонат України – УПЛ

22 тур, 29 березня

Лівий берег – Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 13 Смирний

Лівий берег: Механів, Шаповал, Семенов, Банада, Соколов, Дедух (Дієго, 88), М. Когут (Різник, 63), Косовський (Приходько, 63), Шастал (Галас, 63), Сухоручко (Кобзар, 46), Синиця.

Олександрія: Єрмаков, Мартинюк, Копина, Кампуш, Кравченко, Калюжний, Смирний (Мішньов, 60), Ковалець (Шепелєв, 60), Цара (Беляєв, 60), Філіппов (Кулаков, 69), Безерра (Джеванні, 88).

Перемога дозволила Лівому берегу набрати 50 балів, відставання від лідера Динамо складає 1 очко, щоправда у киян гра у запасі. Лівий берег з 22 пунктами посідає 11-те місце.

Зазначимо, що 22 тур стартував вчора мінімальною перемогою Полісся над ЛНЗ.