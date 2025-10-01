Динамо Київ – Крістал Пелес: пряма LIVE-трансляція матчу Ліги конференцій

Динамо Київ у номінально домашньому матчі зіграє з англійським Крістал Пелес у першому турі Ліги конференцій УЄФА.

Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін.

Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

