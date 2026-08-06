Я б не сказав, що вони мають проблеми в обороні: тренер Карабаха – про матч із Динамо в Лізі конференцій

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов поділився очікуваннями від протистояння з київським Динамо у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Його слова передає Azerisport.

Досвідчений фахівець позитивно налаштований перед першим матчем. Він вірить у свою команду, а також віддав належне "біло-синім":

"Нас чекає важливий виїзний матч проти гарної команди. Динамо – знайомий Азербайджану клуб, який має своїх уболівальників і тут. На нас чекають цікаві поєдинки, незалежно від результату. Суперник також серйозно готується і навіть переніс матч чемпіонату України. Вірю, що зробимо все найкраще для результату.

Я дивився їхні два останні поєдинки. Результат із ПАОКом був не за грою. Так, можливо, греки здобули гідну перемогу, але їхній суперник також грав добре. Я б не сказав, що вони мають проблеми в обороні. Ми готуємось зіграти з хорошою командою. Це динамічна команда з молодими та досвідченими гравцями".