Гасперіні: Дибала вибув до завершення паузи на матчі збірних

Головний тренер Роми Джан Пʼєро Гасперіні висловився про травму ключового гравця команди Пауло Дибали.

Слова тренера цитує Football Italia.

"Найгірше в епізоді з пенальті – травма Дибали. Подивимося, надовго вибув, до завершення паузи на матчі збірних – так точно. Сьогодні для нас це найбільша втрата", – сказав тренер.

Нагадаємо, матч між Ромою та Міланом завершився з рахунком 0:1. Команда, за яку виступає українець Артем Довбик мінімально поступилася у 10-му турі Серії А. Українець вийшов на поле на 77-й хвилині.

Після 10 турів Рома має в своєму активі 21 очка та займає 4 позицію у турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Пауло Дибала готовий піти на скорочення зарплати, щоб залишитися у римському клубі.