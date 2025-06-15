Нападник Динамо зацікавив французькі клуби

Вінгер Динамо Самба Діалло може влітку знову змінити клуб.

Про це повідомляє AfricaFoot.

Гравець повернувся у київський клуб після оренди в ізраїльському Хапоель Єрусалим. За словами його агента, Самба шукає нових викликів та отримав дозвіл на трансфер від керівництва "біло-синіх".

Наразі на нього є декілька претендентів. У Франції він зацікавив клуби Ліги 2 — Ам’єн, Ансі та По. Такоє є пропозиції з другої ліги Іспанії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

У минулому сезоні він зіграв 19 матчів та забив 3 голи. Контракт Діалло з Динамо розрахований до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.