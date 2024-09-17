Ді Каніо: Довбик дуже сильно страждає

Колишній нападник Ювентуса Паоло Ді Каніо вважає, що реакція напарників Артема Довбика означає, що він дуже сильно страждає через малу результативність у Ромі.

Його слова передає Romapress.

"Даніеле Де Россі шукає рішення. Довбика потрібно поставити в таку позицію, щоб він частіше завдавав ударів. Той факт, що після голу футболісти його так обійняли, дає зрозуміти, як сильно хлопець страждає. Я очікую від деяких гравців більше мужності та злоби, але замість цього вони витрачають час на фол, катаються по землі, втрачаючи час. Рома повинна дати більше як команда", – сказав Ді Каніо.

Нагадаємо, у матчі 4 туру Серії А проти Дженоа Артем Довбик відзначився дебютним голом за "вовків". Зазначимо, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Напередодні Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року. Востаннє українець був номінований на цю нагороду у 2006 році. Загалом лише 15 представників України до цього претендували на Золотий м'яч