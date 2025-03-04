Бачу себе тут наступні 5 років: Девіс – про продовження контракту з Баварією

Канадський захисник Баварії Альфонсо Девіс оцінив продовження контракту з клубом.

Цитує гравця інсайдер Фабріціо Романо.

"Я дуже щасливий продовжити свій контракт з Баварією. Ми довго чекали, але ми виконали роботу. Я бачу себе в Мюнхені на наступні 5 років або навіть довше", - розповів Девіс.

Нова угода розрахована до 30 червня 2030 року. За інформацією журналіста Sky Sports Флоріана Платтенбурга, зарплата гравця зросте до 15 млн євро. Також він отримає виплату за підписання нового контракту та різні додаткові бонуси.

Девіс перейшов у Баварію з Ванкувера у 2019 році. Разом з командою вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, клубний чемпіонат світу, а також 5 разів чемпіонат Німеччини, два Кубки Німеччини та тричі Суперкубок. Цього сезону на його рахунку 28 матчі в усіх турнірах, в яких записав на свій рахунок 2 голи та 4 асисти.

Напередодні Баварія відновила переговори з півзахисником Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміхом.