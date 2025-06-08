Лідер збірної Канади: Намагався насолоджуватися футболом у грі зі збірною України

Нападник збірної Канади Джонатан Девід оцінив результат матчу з Україною на Canadian Shield.

Про це гравець розповів у коментарі після гри.

"Я люблю грати у футбол. Звичайно, ризик все ще існує, але я про це не думаю. Я просто намагаюся насолоджуватися футболом, щоб залишатися у формі. У потрібний момент я був готовий", – розповів він.

Також Девів відзначив гру Б'юкенена, в активі якого гол та дві результативні передачі.

"Я дуже радий за нього, бо він отримав травму під час минулого Кубка. Йому було важко повернутися після проведеної роботи. Я думаю, що зараз він впевнений в собі, з ним все гаразд. Він літає та забиває голи. Він є великим активом для нас. Тож я думаю, що він дійсно допоможе", – сказав Девід.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".