Пообідали на славу: Бекхем хотів тихо поїсти в родинному колі, але вийшло справжнє свято
Девід Бекхем разом зі своїм сином Ромео та мамою захотіли пообідати у невеличкому, але улюбленому закладі Лондона.
Зірковий британець привів родину в сімейне кафе "Пироги від Тоні", де думав тихенько перекусити та піти далі по справам.
Ймовірно, Бекхем не оцінив масштабів своєї зірковості, шокувавши відвідувачів закладу своєю присутністю. Це одразу викликало ажіотаж в людей, які переключилися зі своїх тарілок на відомого футболіста.
Колишній хавбек Манчестер Юнайтед зробив фото разом із власником закладу, а також не відмовився ощасливити й тих, хто навіть просто проходив повз кафе. "Бекс" сфотографувався з кожним!
Звісно ж, це не є чимось незвичайним для Девіда, який є найзірковішою людиною в Англії, тому з фанатів гравець переключився на пиріг, на який він так довго чекав.
Нагадаємо, нещодавно син Бекхема шокував світ заявою про те, що йде з футболу заради модельної карʼєри.