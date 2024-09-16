Українська правда
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Пообідали на славу: Бекхем хотів тихо поїсти в родинному колі, але вийшло справжнє свято

Богдан Войченко — 16 вересня, 19:35
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Пообідали на славу: Бекхем хотів тихо поїсти в родинному колі, але вийшло справжнє свято

Девід Бекхем разом зі своїм сином Ромео та мамою захотіли пообідати у невеличкому, але улюбленому закладі Лондона.

Зірковий британець привів родину в сімейне кафе "Пироги від Тоні", де думав тихенько перекусити та піти далі по справам.

Бекхем з родиною
Бекхем з родиною
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Ймовірно, Бекхем не оцінив масштабів своєї зірковості, шокувавши відвідувачів закладу своєю присутністю. Це одразу викликало ажіотаж в людей, які переключилися зі своїх тарілок на відомого футболіста.

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Колишній хавбек Манчестер Юнайтед зробив фото разом із власником закладу, а також не відмовився ощасливити й тих, хто навіть просто проходив повз кафе. "Бекс" сфотографувався з кожним!

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Звісно ж, це не є чимось незвичайним для Девіда, який є найзірковішою людиною в Англії, тому з фанатів гравець переключився на пиріг, на який він так довго чекав.

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Нагадаємо, нещодавно син Бекхема шокував світ заявою про те, що йде з футболу заради модельної карʼєри.

Девід Бекхем