Великий обман, про який мовчить Бекхем: чому легендарна реклама із Девідом — фейк

У 2011 році Інтернет "розірвало" рекламне відео, на якому Девід Бекхем показує свій скіл у дальніх передачах, забиваючи мʼячі у три сміттєві баки поспіль.

Після 13 років мовчання стало відомо, що футболіст виконав ці "трюки" самостійно! Британець зізнався, що витратив близько 5-6 годин на те, аби все вийшло так, як треба, проте це не так.

Наша редакція вирішила зробити детальне розкадрування важливих моментів відео, аби перевірити легенду футболу на чесність. Здається, хтось цей тест не пройшов.

У моменті із першим влучанням все здається ще більш-менш добре, бо Бекхем і ногу поставив при ударі правильно, та й мʼяч увесь час був в кадрі, через що питань до цього моменту вкрай мало.

Далі наш герой виконує другий "постріл", який, на диво, теж виявляється точним. Дуга, за якою йшов мʼяч вийшла доволі підозрілою, але повірити у таке можна без вагань, бо майстер стандартів і не такі голи забива!

А от вже до третього удару є запитання. Одразу після подачі мʼяч зникає чомусь з кадру на декілька секунд, а потім магічним чином залітає точнісінько в бак.

Якщо придивитися, то в кінці видно, що мʼяч та бак у моменті майже одного розміру. Чому так? Бо маленьку крапку на відео було б дуже важко малювати, а закинути вже існуючий мʼяч у ціль одним перетягуванням — легко!

Звісно ж, заради красивої історії та рекламної таємниці Девід Бекхем не скаже правду. Можна повірити в те, що він двічі поспіль таки влучив, але саме третій момент викликає занадто багато підозр.

Заядлі хейтери чекали, поки ютуб дасть можливість відтворювати відео у швидкості 0.25, аби підтвердити свої здогадки та побачити, що мʼяч навіть не має обертання.

На жаль, міф дитинства багатьох фанатів було зруйновано. Проте емоції, які були отримані в зовсім юному віці – незабутні!