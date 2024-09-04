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Син Бекхема завершив кар'єру заради моделінгу

Руслан Травкін — 4 вересня, 19:13
Син Бекхема завершив кар'єру заради моделінгу
Ромео та Девід Бекхем
Instagram romeobeckham

Син Девіда Бекхема, Ромео Бекхем, вирішив завершити футбольну кар'єру.

Про це пише talkSport.

22-річний футболіст залишив Брентфорд. Клуб робив йому пропозицію про продовження співпраці, але Ромео відмовив.

Син легенди англійського футболу зараз співпрацює з ведучим модельним агентством Парижу Safe Management. Він хоче спробувати себе у ролі моделі.

Ромео займався в академії лондонського Арсенала. Потім після перерви на виступі у тенісі став гравцем Інтера Маямі. У січні 2023 року футболіст перейшов до Брентфорда.

Брентфорд Інтер Маямі Девід Бекхем

Брентфорд

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