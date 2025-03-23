Дешам – про матч з Хорватією: Ми провели дуже слабкий перший поєдинок

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився напередодні матчу-відповіді проти Хорватії в межах чвертьфіналу Ліги націй.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Під час підготовки до першого матчу я бачив цілеспрямовану та дуже мотивовану команду, але на полі вони цього не показали. Такі матчі збірних, тут завжди складнощі. У неділю в складі будуть зміни, але необов'язково на тих позиціях, про які ви думаєте.



Ми провели слабкий матч в Спліті, особливо в першому таймі. По перерві малюнок гри дещо змінився, ми почали більш ефективно контролювати м'яч, з'явилася певна агресія біля воріт суперника, втім все одно цього було замало. Вдома нам потрібно зіграти ідеально, щоб вийти в наступний раунд турніру", – розповів Дешам.