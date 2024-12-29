Кузик: Для Кривбаса це сезон випробувань та боротьби
Півзахисник Кривбаса Денис Кузик прокоментував першу половину сезону УПЛ у виконанні команди.
Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.
"Цей сезон – сезон випробувань і боротьби. Поточний сезон не такий потужний у нашому виконанні, як минулий, адже ми загубили дуже багато залікових балів в таких матчах, в яких потрібно було перемагати. Але ми не здаємося і рухаємося далі.
У наступних матчах будемо старатися надолужити згаяне і робити все можливе, щоб підійматися якомога вище у таблиці, та знову здобути путівку до єврокубків". – розповів Кузик.
Після 16 зіграних матчів криворіжці знаходяться на четвертому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 31 заліковий бал.
У першому матчі після зимової паузи Кривбас зустрінеться із Вересом. Поновлення чемпіонату заплановано на кінець лютого.
Раніше КДК наклав штраф на Карпати та криворіжців через поведінку тренерів.