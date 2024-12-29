Кузик: Для Кривбаса це сезон випробувань та боротьби

Півзахисник Кривбаса Денис Кузик прокоментував першу половину сезону УПЛ у виконанні команди.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Цей сезон – сезон випробувань і боротьби. Поточний сезон не такий потужний у нашому виконанні, як минулий, адже ми загубили дуже багато залікових балів в таких матчах, в яких потрібно було перемагати. Але ми не здаємося і рухаємося далі.



У наступних матчах будемо старатися надолужити згаяне і робити все можливе, щоб підійматися якомога вище у таблиці, та знову здобути путівку до єврокубків". – розповів Кузик.