Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кузик: Для Кривбаса це сезон випробувань та боротьби

29 грудня 2024, 15:58
Кузик: Для Кривбаса це сезон випробувань та боротьби
Денис Кузик
instagram.com/kuzya_6

Півзахисник Кривбаса Денис Кузик прокоментував першу половину сезону УПЛ у виконанні команди.

Футболіст поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Цей сезон – сезон випробувань і боротьби. Поточний сезон не такий потужний у нашому виконанні, як минулий, адже ми загубили дуже багато залікових балів в таких матчах, в яких потрібно було перемагати. Але ми не здаємося і рухаємося далі.

У наступних матчах будемо старатися надолужити згаяне і робити все можливе, щоб підійматися якомога вище у таблиці, та знову здобути путівку до єврокубків". – розповів Кузик.

Після 16 зіграних матчів криворіжці знаходяться на четвертому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 31 заліковий бал.

У першому матчі після зимової паузи Кривбас зустрінеться із Вересом. Поновлення чемпіонату заплановано на кінець лютого.

Раніше КДК наклав штраф на Карпати та криворіжців через поведінку тренерів.

Кривбас Кузик Чемпіонат України, УПЛ

Кузик

Повернення додому: Карпати оголосили про підписання Кузика
Українці здобули золото та бронзу на чемпіонаті Європи
Чорноморець оголосив про відхід Кузика та Бойчука
Гол дня: гравець Кривбаса забив шаленим дальнім ударом у дев'ятку
Львів підписав захисника Динамо

Останні новини