Ексголкіпер збірної України рекомендував Луніну покинути Реал
Ексголкіпер Динамо і збірної України Денис Бойко вважає, що Андрію Луніну слід влітку покинути Реал.
Про це він розповів в інтерв'ю BurBuzz.
"Якби Луніну було понад 30 років, то можна було б залишатися в Реалі. Як Кейлор Навас, який грав-грав, а потім поїхав в ПСЖ посидіти.
Станом на сьогодні Куртуа – це перший номер, а Андрій його дублер, коли бельгієць здоровий. Для прикладу я завжди хотів грати й не хотів сидіти за спинами Шовковського, Богуша чи ще когось. Я розумів, що як би я не тренувався, я не витісню Шовковського. Тренуватися можна і з супер-топами світового футболу, але гра – це зовсім інше. Це інший адреналін, інші емоції.
Ухвалювати рішення Луніну, але я б на його місці пішов на місце першого номера в якусь хорошу команду з топ-5 чемпіонатів (тим більше є непогані варіанти), а далі все залежить від нього", – сказав Бойко.
Контракт Луніна з Реалом розрахований до 2025 року. У сезоні-2023/24 українець зіграв 31 матч за "вершкових", пропустив 32 м'ячі та 12 разів залишив ворота "сухими".
Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Реал впевнено переміг Боруссію Дортмунд. Найкращим гравцем матчу став Дані Карвахаль. А Лунін весь матч провів на лаві запасних.