Ексголкіпер збірної України рекомендував Луніну покинути Реал

Ексголкіпер Динамо і збірної України Денис Бойко вважає, що Андрію Луніну слід влітку покинути Реал.

Про це він розповів в інтерв'ю BurBuzz.

"Якби Луніну було понад 30 років, то можна було б залишатися в Реалі. Як Кейлор Навас, який грав-грав, а потім поїхав в ПСЖ посидіти.

Станом на сьогодні Куртуа – це перший номер, а Андрій його дублер, коли бельгієць здоровий. Для прикладу я завжди хотів грати й не хотів сидіти за спинами Шовковського, Богуша чи ще когось. Я розумів, що як би я не тренувався, я не витісню Шовковського. Тренуватися можна і з супер-топами світового футболу, але гра – це зовсім інше. Це інший адреналін, інші емоції.

Ухвалювати рішення Луніну, але я б на його місці пішов на місце першого номера в якусь хорошу команду з топ-5 чемпіонатів (тим більше є непогані варіанти), а далі все залежить від нього", – сказав Бойко.