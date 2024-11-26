Делегата УАФ відсторонили за хабар у розмірі 2500 грн: відомі подробиці
Делегата Української асоціації футболу Валерія Лютого впіймали на хабарі.
Про це повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
За його інформацією, Лютий був делегатом матчу першого попереднього етапу Кубку України, в якому Олімпія Савинці приймала Кремінь. Перед початком гри Лютий вказав на кілька порушень з боку господарів – зокрема, йшла мова про неналежний стан укриття.
Втім, попри всі порушення, делегат дозволив проводити матч. За словами Співаковського, керівництво Олімпії заплатило Лютому 2500 гривень, щоб він не вказував у своєму рапорті на численні порушення.
Згодом делегат був викликаний на поліграф, де він зізнався в тому, що взяв хабар. З огляду на невелику суму, а також на те, що Лютий добровільно зізнався у факті корупції, Комітет етики та чесної гри відсторонив його на 6 місяців, а не на більший термін.
Зазначимо, що стадіон "Молодіжний", на якому проходила гра, приймає домашні матчі СК Полтава у Першій лізі.