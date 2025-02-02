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Ми грали агресивно: Артета прокоментував розгромну перемогу над Манчестер Сіті

Руслан Травкін — 2 лютого 2025, 22:46
Ми грали агресивно: Артета прокоментував розгромну перемогу над Манчестер Сіті
Мікель Артета
Getty images

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував розгромну перемогу над Манчестер Сіті (5:1). Фахівець задоволений рівнем агресії від своїх підопічних.

Слова іспанського тренера цитує Sky Sports.

"Під час гри мої відчуття були так собі. Насамкінець, можливо, вони стали більш ніж незвичайними. Відмінний день для нас, особливо з огляду на суперника такого рівня.

Щоб обіграти цю команду так, як це зробили ми, багато має скластися на вашу користь. Ми діяли агресивно, хоробро. Навіть коли ти сповнений бажання перемогти, команда Манчестер Сіті все ще чудова для того, щоб ти був змушений відсиджуватися та терпіти. У деяких ситуаціях нам трохи пощастило.

Багато що має скластися на вашу користь, щоб так перемогти. По-перше, важлива неймовірна атмосфера на стадіоні, ми не могли змарнувати жодної хвилини. У такій ситуації команда трансформується, суперник має проблеми. Футболісти починають вірити, що здатні обіграти будь-кого у свій день. І в майбутньому нам це дуже допоможе", – сказав Артета.

Завдяки перемозі Арсенал закріпився на другому місці – "каноніри" мають 50 очок за 24 матчі. Ман Сіті за таку ж кількість поєдинків здобув 44 бали. Лідирує Ліверпуль. "Мерсисайдці" мають 56 очок за 23 гри.

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