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Де та коли дивитися матч Євро-2025 Україна U-21 – Данія U-21

Денис Шаховець — 12 червня 2025, 17:50
Де та коли дивитися матч Євро-2025 Україна U-21 – Данія U-21
Андрій Ющак/УАФ

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України розпочне виступ на чемпіонаті Європи 2025 U-21. У першому турі "синьо-жовті" зіграють проти однолітків із Данії.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом.

Онлайн-трансляцію матчу забезпечують Суспільне Спорт та MEGOGO.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Україна U-21 – Данія U-21.

Матч буде обслуговувати грузинський рефері Гіоргі Кікачейшвілі. В іншому поєдинку цієї групи зустрінуться Фінляндія та Нідерланди.

Для "синьо-жовтих" це вже сьома участь у фінальній частині молодіжного Євро, і вболівальники покладають великі надії на амбітне покоління українських футболістів.

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