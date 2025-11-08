Українська правда
Де Россі: Малиновському потрібно заслужити місце у складі

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 11:50
Де Россі: Малиновському потрібно заслужити місце у складі
Руслан Малиновський
Getty Images

Новий головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі висловився про Руслана Малиновського та його роль в команді.

Слова фахівця наводить Tuttomercatoweb.

"Руслан точно не вийде на поле у матчі з Фіорентиною. Йому ще потрібно заслужити на місце у старті, хоча я завжди його цінував – навіть коли він був суперником", – розповів Де Россі.

Нагадаємо, у поєдинку з "фіалками" українець точно не вийде на поле через перебір жовтих карток.

Гра проти Фіорентини запланована на завтра, 9 листопада – стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. 

Нагадаємо, Де Россі очолив Дженоа 6-го листопада, змінивши на цій посаді Патріка Вієйра.

