Джеко поцілував Де Россі під час пресконференції

Нападник Фіорентини Едін Джеко поцілував головного тренера Дженоа Даніеле Де Россі під час пресконференції останнього.

В неділю, 9 листопада, Дженоа у матч 11 туру Серії А вдома зіграла внічию 2:2 з Фіорентиною. Для Де Россі це був перший матч на посаді головного тренера Дженоа, як і для його колеги Паоло Ванолі – у Фіорентині.

Під час післяматчевої пресконференції Де Россі до залу забіг нападник Фіорентини Едін Джеко, він поцілував тренера Дженоа, після чого вони обмінялися теплими словами:

🟡🔴 La vidéo de l’échange 🥹



▪️ Džeko : « Pardon tout le monde. Je te fais un bisou. Bon courage ! »

▪️ De Rossi : « On se voit après. »pic.twitter.com/WjjDL1GAZ3 https://t.co/ILE8pVCpf5 — Actualité - Serie A (@ActualiteSerieA) November 10, 2025

"Вибачте, я мушу поцілувати його", – сказав Джеко. "Коли він вийшов на поле, я був впевнений, що він нам заб'є", – відповів Де Россі.

Зазначимо, що Джеко в цьому матчі вийшов на заміну на 75 хвилині, проте результативними діями не відзначився. Джеко та Де Россі були партнерами по Ромі в 2015 – 2020 роках.