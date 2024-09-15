Де Россі дав позитивну оцінку Довбику за матч проти Дженоа
Артем Довбик
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Наставник італійської Роми Даніеле Де Россі похвалив Артема Довбика за матч проти Дженоа (1:1) у межах 4 туру італійської Серії А.
Слова фахівця цитує TMW.
"Довбик провів відмінний матч, я намагався наблизити до нього більше людей. Він не розповідав мені про травму, він просто здавався втомленим.
Другий тайм – це прикрість, тому що ми провели відмінний матч з погляду кількості моментів.
Чи був пенальті на Довбику? Я ще раз подивився відеоповтор, який чітко показує, що так. Цього разу рішення арбітра було таким, можливо, наступний винагородить нас", – сказав де Россі.
Нагадаємо, Дженоа врятувалася від поразки на 90+6 хвилині, а сам Артем відзначився дебютним забитим м'ячем за "вовків".