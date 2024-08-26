Де Россі: Довбику потрібні навіси у штрафний майданчик

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі вважає, що збільшення кількості верхових подач у штрафний майданчик допоможе Артему Довбику.

Про це він сказав на пресконференції після домашньої поразки від Емполі. Його слова наводить Football Italia.

"Це правда, їхні захисники створили нам проблеми. Я просив гравців змінитися в останні 20 хвилин, але вони продовжили робити те ж саме. Артему потрібні навіси у штрафний майданчик. Також йому потрібна підтримка, бо якщо він один, йому складно боротися в зонах. Нам треба краще доставляти м’яч, нам потрібна краща формація. Є багато речей, які ми можемо покращити. У другому таймі не було тактичних змін — ми просто були у відчаї та посилили тиск", — сказав Де Россі.

У двох стартових турах Серії А Рома набрала лише одне очко. Єдиний гол "вовків" на старті сезону забив Ельдор Шомуродов, який отримав лише 20 хвилин у матчі з Емполі.